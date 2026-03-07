Türkiye
Bessent: ABD, Rus petrolüne yönelik yaptırımları daha da gevşetebilir
Bessent: ABD, Rus petrolüne yönelik yaptırımları daha da gevşetebilir
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Orta Doğu'daki çatışma ve İran'a yönelik operasyon sürerken, Rus petrolüne uygulanan yaptırımların daha da hafifletilmesinin...
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox Business’a verdiği demeçte, Rusya’dan ithal edilen petrole yönelik yaptırımlarda yeni bir gevşeme ihtimalini gündeme getirdi.Bessent, Ortadoğu’daki gerilim ve İran’a karşı yürütülen operasyonun küresel enerji piyasalarına etkisine atıfla, “Bir kısım Rus petrolünü de yaptırım kapsamından çıkarabiliriz” ifadesini kullandı.ABD’li bakan, Washington yönetiminin, İran’a yönelik operasyon devam ettiği sürece petrol piyasalarındaki gerginliği azaltmaya dönük yeni adımları düzenli olarak açıklayacağını belirtti.
i̇ran
rusya
Bessent: ABD, Rus petrolüne yönelik yaptırımları daha da gevşetebilir

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Orta Doğu’daki çatışma ve İran’a yönelik operasyon sürerken, Rus petrolüne uygulanan yaptırımların daha da hafifletilmesinin gündemde olduğunu söyledi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox Business’a verdiği demeçte, Rusya’dan ithal edilen petrole yönelik yaptırımlarda yeni bir gevşeme ihtimalini gündeme getirdi.
Bessent, Ortadoğu’daki gerilim ve İran’a karşı yürütülen operasyonun küresel enerji piyasalarına etkisine atıfla, “Bir kısım Rus petrolünü de yaptırım kapsamından çıkarabiliriz” ifadesini kullandı.
ABD’li bakan, Washington yönetiminin, İran’a yönelik operasyon devam ettiği sürece petrol piyasalarındaki gerginliği azaltmaya dönük yeni adımları düzenli olarak açıklayacağını belirtti.
Hint hükümet kaynağı: ABD baskısına rağmen Rus petrolü Asya pazarlarına ulaşmaya devam edecek
3 Mart, 12:24
