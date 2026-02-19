https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/sgknin-radarindaki-yontemler-tek-tek-siralandi-bunlardan-birini-yaptiysaniz-sigortalilik-ve-1103621802.html

SGK’nın radarındaki yöntemler tek tek sıralandı: Bunlardan birini yaptıysanız sigortalılık ve emeklilik iptal edilebilir

SGK, son yıllarda sahte sigortalılıkla mücadele kapsamında denetimlerini artırdı. Denetimlerde, çalışmadan sigortalı gösterilme, usulsüz prim ödemeleri ve paravan şirketler üzerinden yapılan işlemler öne çıkıyor. Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Noyan Doğan, SGK’nın hangi durumları sahte sigortalılık olarak değerlendirdiğini maddeler halinde aktardı.Noyan Doğan: Sahte sigortalılık sayılan yöntemlerNoyan Doğan yazısında şu tespit ve örnekleri paylaştı:"SGK, son yıllarda sahte sigortalılıkla ciddi şekilde mücadele ediyor. Sahte sigortalıları, sahte sigortalılıkla emekli olanları ya da sahte sigortalılıkla devletten sağlık hizmeti alanları bir şekilde tespit ediyor. Kimlerin hem sigortalılığı hem de emekliliği iptal ediliyor? Daha doğrusu hangi durumların sahte sigortalılık sayıldığını ve SGK’nın radarına takıldığını madde madde sıralayayım.Emeklilik iptali ne demek?: İptal, faiz ve geri ödeme süreciNoyan Doğan, sahte sigortalılık tespit edilmesi halinde izlenen süreci de şöyle aktardı:"Bu yollardan birine başvurduysanız, sahte sigortalısınızdır ve sigortalılığınız iptal olur, emekliliğiniz de yanar. 2025 rakamları henüz açıklanmadı ama mesela 2024 yılında 2 binden fazla sahte işyeri, 97 bin sahte sigortalı tespit edildi ve gereken yasal işlem yapıldı. Son 5 senede ise 650 binin üzerinde sahte sigortalı tespit edildi.Peki, SGK, tespit ettiğinde ne yapıyor? Kişinin sigortalılık ve prim günleri iptal ediliyor, ödenen primler iade edilmiyor. Emekli olunmuşsa, aylık kesiliyor, emeklilik iptal ediliyor, ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor. Sahte sigortalılık süresince hem kendi hem de yakınları adına ödenen tüm sağlık giderleri geri isteniyor. Sahte sigortalı için hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunuluyor. Sigortalı kişiye ödenen iş göremezlik aylıkları, emzirme ödenekleri, protez giderleri faiziyle birlikte geri alınıyor. Kişiyi sahte sigortalı olarak gösteren işveren ciddi tutarlarda ceza ödüyor, sahte sigortalı emekli aylıklarını, sağlık giderlerini ödeyemezse işverenden talep ediliyor, sahtecilik yaptığı için hapis cezası ile yargılanıyor."

