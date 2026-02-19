SGK’nın radarındaki yöntemler tek tek sıralandı: Bunlardan birini yaptıysanız sigortalılık ve emeklilik iptal edilebilir
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) “sahte sigortalılık” denetimlerini sıklaştırdı; usulsüz prim ödemeleri ve paravan/naylon şirketler üzerinden yapılan bildirimler incelemeye alındı. Denetimler sonucunda çok sayıda kişinin sigortalılığı ve emekliliği iptal edildi. Noyan Doğan, sahte sigortalılığın hangi hallerde sayıldığını yazdı.
SGK, son yıllarda sahte sigortalılıkla mücadele kapsamında denetimlerini artırdı. Denetimlerde, çalışmadan sigortalı gösterilme, usulsüz prim ödemeleri ve paravan şirketler üzerinden yapılan işlemler öne çıkıyor. Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Noyan Doğan, SGK’nın hangi durumları sahte sigortalılık olarak değerlendirdiğini maddeler halinde aktardı.
Noyan Doğan: Sahte sigortalılık sayılan yöntemler
Noyan Doğan yazısında şu tespit ve örnekleri paylaştı:
"SGK, son yıllarda sahte sigortalılıkla ciddi şekilde mücadele ediyor. Sahte sigortalıları, sahte sigortalılıkla emekli olanları ya da sahte sigortalılıkla devletten sağlık hizmeti alanları bir şekilde tespit ediyor. Kimlerin hem sigortalılığı hem de emekliliği iptal ediliyor? Daha doğrusu hangi durumların sahte sigortalılık sayıldığını ve SGK’nın radarına takıldığını madde madde sıralayayım.
En çok başvurulan yöntem, prim gün sayısı emeklilik için yetmeyenlerin, çalışmadığı halde bir tanıdığının şirketinde kendini sigortalı göstermesi. Bu durumda SGK’ya ödenmesi gereken primleri kişiler, şirket sahibine ödüyor, o da gidip SGK’ya prim olarak yatırıyor. Böyle 3 yıl, 5 yıl, hatta daha fazla kendini sigortalı gösteren var. Hatta SGK duruma uyanmasın diye bu kişilere şirket sahipleri tarafından asgari ücret tutarı bile yatırılıyor.
Kişileri sigortalı göstermek ve emekli etmek için kurulmuş paravan ya da sahte şirketler var. Bunlar; gerçekte ticari ve mesleki faaliyeti olmadığı halde, işyeri dosyasından sahte sigortalılık bildirimi yapmak amacıyla, çoğu kez gerçekte var olmayan adresler beyan edilerek sadece sahte sigortalı bildirmek amacıyla işyeri dosyası tescil edilen yerler. Bu şirketler belirli ücret karşılığı kişileri sigortalı gösteriyor. Bazı kişiler bu şirketleri bilerek kendini sigortalı gösteriyor ama bazıları da bilmeden bu tuzağa düşebiliyor.
Kimileri, hamilelik döneminde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek ve doğum öncesi ile sonrasında iş göremezlik ödeneğinden faydalanmak için bir yerde kendini çalışıyor gösteriyor.
Kimileri de Bağ-Kurlu olup da daha yüksek emekli maaşı alabilmek için kendini başka şirkette SSK’lı gösteriyor.
Protez giderlerini SGK’dan alabilmek için kendini sigortalı gösterenler de var."
Emeklilik iptali ne demek?: İptal, faiz ve geri ödeme süreci
Noyan Doğan, sahte sigortalılık tespit edilmesi halinde izlenen süreci de şöyle aktardı:
"Bu yollardan birine başvurduysanız, sahte sigortalısınızdır ve sigortalılığınız iptal olur, emekliliğiniz de yanar. 2025 rakamları henüz açıklanmadı ama mesela 2024 yılında 2 binden fazla sahte işyeri, 97 bin sahte sigortalı tespit edildi ve gereken yasal işlem yapıldı. Son 5 senede ise 650 binin üzerinde sahte sigortalı tespit edildi.
Peki, SGK, tespit ettiğinde ne yapıyor?
Kişinin sigortalılık ve prim günleri iptal ediliyor, ödenen primler iade edilmiyor. Emekli olunmuşsa, aylık kesiliyor, emeklilik iptal ediliyor, ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor. Sahte sigortalılık süresince hem kendi hem de yakınları adına ödenen tüm sağlık giderleri geri isteniyor. Sahte sigortalı için hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunuluyor. Sigortalı kişiye ödenen iş göremezlik aylıkları, emzirme ödenekleri, protez giderleri faiziyle birlikte geri alınıyor. Kişiyi sahte sigortalı olarak gösteren işveren ciddi tutarlarda ceza ödüyor, sahte sigortalı emekli aylıklarını, sağlık giderlerini ödeyemezse işverenden talep ediliyor, sahtecilik yaptığı için hapis cezası ile yargılanıyor."