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5 milyon kişiye tapu verilecek: 2B arazileri düzenlemesinde 3 ay detayı
5 milyon kişiye tapu verilecek: 2B arazileri düzenlemesinde 3 ay detayı
Sputnik Türkiye
2B arazileri için beklenen müjde geldi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre 5 milyon kişi tapusuna kavuşacak... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T09:46+0300
2025-05-22T09:46+0300
ekonomi̇
arazi
murat kurum
arsa
ormanlık alan
tapu
2b arazi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milyonları ilgilendiren açıklamayı yaptı. Bakan Kurum, “5 milyon vatandaş tapularına kavuşacak. Orman vasfını yitirmiş tüm alanların tespitini bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız” dedi. 2B arazileri yalnızca kırsal bölgelerle sınırlı değil. İstanbul’da Beykoz, Şile, Çatalca, ayrıca Antalya, Muğla, Mersin, Yalova, Bursa ve Balıkesir gibi şehirlerde yaygın olarak bulunuyor. Özellikle kıyı bölgelerde, turizm ve tarım amacıyla kullanılan bu araziler uzun süredir gündemde. 2B arazi̇leri̇ nedi̇r?Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2B arazileri hakkında milliyet.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı, “2B arazi kavramı orman vasfını yitirmiş ve tekrar orman olma ihtimali olmayan araziler demek. Bu özellikle Orman Kanunu’nun 2’nci Maddesi’ndeki B bendindeki ifadeden dolayı 2B diye adlandırılıyor” dedi.“Bunların tarım amacıyla kullanılması daha verimli olan yerler, hayvancılık ile kullanılması daha verimli olan yerler 2B olarak adlandırılıyor diyebiliriz” sözleriyle, bu alanların kullanım amacına dikkat çekti.Hangi̇ bölgelerde yoğunlaşıyor?Özelmacıklı, “Yıllardır vatandaşların bu tür arazilere yaptığı kullanımlar var. Gerek hayvancılık gerek tarım aracılığı ile Hazine’ye ait bu yerleri kullananlar var. Kullanılan yerlerin bir kısmı kadastroları yapılmış ve kira bedeli ödenerek yapılan yerlerken, bir kısmı hiçbir şekilde kadastro görmemiş yerler de diyebiliriz” ifadelerini kullandı.İstanbul’da Beykoz, Şi̇le ve Çatalca öne çıkıyorÖzelmacıklı, “İllere göre orman vasfındaki yerlerin durumu fark ediyor. Güney illerinde genelde turizm amacıyla değerlendirilen çeşitli 2B arazileri var. Antalya, Muğla, Mersin’de var. İstanbul’da kırsal ilçelerde çok var. Beykoz, Şile, Çatalca’da çok sayıda var.” dedi.“Eskiden buralar orman niteliği taşıyan yerlerdi, zamanla kullanım amaçları değişti. Hayvancılık, yerleşim amaçlarıyla kullanılmış yerler diyebiliriz.” sözleriyle bölgesel dönüşüme dikkat çekti.Özelmacıklı, “Daha önce bununla ilgili çalışmalar yapılmış, başvurular alınmıştı. Kiralamalar, kiralama, kira süresi sonunda satın alma imkanı getirilmişti. Belli bir süre kullanan kişilere bu haklar getirilmişti. 2B kapsamında bu tür yerler yapılabiliyor. Bu zaten bir kanunla gelmişti. Hazine'ye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkında kanun çerçevesinde yapıldı. 2B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenleme yapılmıştı. Bu noktada çok yoğun bir şekilde kişilere bu yerler satıldı” açıklamasında bulundu. Özelmacıklı sözlerinin devamında şunları kaydetti:İmar durumu ve yapı hakkı“Bu yerlerin hepsi imara giren, girebilecek yerler değil. Birçoğu tarım arazisi vasfında olan yerler. Üzerinde bazı yapı kayıt belgeleriyle imar sahasına girerek yapı da yapılabilir. Üzerinde yapı yapılamayacağına dair bir kayıt yoksa yapı yapılması mümkün. Bu yerlerin durumu tespit ediliyor. Arazinin kullanım vasfı buna göre belirlenmiş oluyor.”Fi̇yatlar nasıl beli̇rleni̇yor?“Fiyatlar aslında komisyon tarafından belirleniyor. Valilikler ve kaymakamlıklar yetkili. Satış bedelini belirleyen kriterler var. Bir fiil tarımsal amaçla kullanılan taşınmazlarla üzerinde tarımsal amaçlı yapılar olan ya da sürekli ikamet edilen konutlar bulunan taşınmazlarda rayiç bedelin yüzde 50’si belirleniyor. Tarımsal amaç dışında kullanılan taşınmazlarda 400 metrekare için yüzde 50’si, sonrası için yüzde 70’i dikkate alınıyor.”2B arazi̇si̇ olanlar ne yapmalı?Özelmacıklı, “Hak sahipleri tebligatı aldıktan sonra 3 ay içinde öncelikle ilgili Milli Emlak Servisi’ne müracaat ederek veya telefon ile irtibata geçerek ödeme seçeneklerini belirlemelerinden sonra Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri, Malmüdürlükleri, belirlenen bankalara ödeme yapabilirler. Satış bedeli Ziraat Bankalarına, döner sermaye ücreti Halk Bankası’na yatırılacaktır.”Peşin ödeme yapanlar ile taksitli ödeme yapanlardan talepte bulunanların tapularının verilebilmesi için (Hak Sahipliği Belgesi düzenlenebilmesi için) 2 adet fotoğraf ile kimlik fotokopisini idareye vermeleri gerekiyor. Tarım arazileri satışı öncelikle hissedarlarına yapılacak olup, akdi halefiyet yoktur. Sadece mirasçılar bir birine pay devri yapabilirler” şeklinde bilgi verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/5-milyon-kisiyi-ilgilendiriyor-bakan-kurum-2b-haberini-duyurdu-tapular-verilecek-1096398350.html
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2b arazisi, 2b arazileri, 2b tapu başvurusu, 2b tapu süresi, 2b arazi başvuru süresi, 2b arazi imar durumu, 2b arazi fiyatları, 2b tapu alma şartları, 2b arazi nedir, 2b arazi başvuru şartları, 2b arazi satışı, 2b arazi ödeme planı, 2b arazi başvuru süresi 3 ay, 2b arazi tapu işlemleri, 2b arazi başvuru formu, 2b arazi ödeme seçenekleri, 2b arazi hak sahipliği, 2b arazi rayiç bedel, 2b arazi taksitli ödeme, 2b arazi peşin ödeme indirimi
2b arazisi, 2b arazileri, 2b tapu başvurusu, 2b tapu süresi, 2b arazi başvuru süresi, 2b arazi imar durumu, 2b arazi fiyatları, 2b tapu alma şartları, 2b arazi nedir, 2b arazi başvuru şartları, 2b arazi satışı, 2b arazi ödeme planı, 2b arazi başvuru süresi 3 ay, 2b arazi tapu işlemleri, 2b arazi başvuru formu, 2b arazi ödeme seçenekleri, 2b arazi hak sahipliği, 2b arazi rayiç bedel, 2b arazi taksitli ödeme, 2b arazi peşin ödeme indirimi

5 milyon kişiye tapu verilecek: 2B arazileri düzenlemesinde 3 ay detayı

09:46 22.05.2025
© AA2B arazi
2B arazi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© AA
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2B arazileri için beklenen müjde geldi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre 5 milyon kişi tapusuna kavuşacak. İstanbul’un Beykoz, Şile ve Çatalca ilçeleri başta olmak üzere birçok ildeki 2B arazilerle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, 2B arazisi nedir, kimler tapu alabilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milyonları ilgilendiren açıklamayı yaptı. Bakan Kurum, “5 milyon vatandaş tapularına kavuşacak. Orman vasfını yitirmiş tüm alanların tespitini bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız” dedi. 2B arazileri yalnızca kırsal bölgelerle sınırlı değil. İstanbul’da Beykoz, Şile, Çatalca, ayrıca Antalya, Muğla, Mersin, Yalova, Bursa ve Balıkesir gibi şehirlerde yaygın olarak bulunuyor. Özellikle kıyı bölgelerde, turizm ve tarım amacıyla kullanılan bu araziler uzun süredir gündemde.

2B arazi̇leri̇ nedi̇r?

Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2B arazileri hakkında milliyet.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı, “2B arazi kavramı orman vasfını yitirmiş ve tekrar orman olma ihtimali olmayan araziler demek. Bu özellikle Orman Kanunu’nun 2’nci Maddesi’ndeki B bendindeki ifadeden dolayı 2B diye adlandırılıyor” dedi.
Bunların tarım amacıyla kullanılması daha verimli olan yerler, hayvancılık ile kullanılması daha verimli olan yerler 2B olarak adlandırılıyor diyebiliriz” sözleriyle, bu alanların kullanım amacına dikkat çekti.

Hangi̇ bölgelerde yoğunlaşıyor?

Özelmacıklı, “Yıllardır vatandaşların bu tür arazilere yaptığı kullanımlar var. Gerek hayvancılık gerek tarım aracılığı ile Hazine’ye ait bu yerleri kullananlar var. Kullanılan yerlerin bir kısmı kadastroları yapılmış ve kira bedeli ödenerek yapılan yerlerken, bir kısmı hiçbir şekilde kadastro görmemiş yerler de diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da Beykoz, Şi̇le ve Çatalca öne çıkıyor

Özelmacıklı, “İllere göre orman vasfındaki yerlerin durumu fark ediyor. Güney illerinde genelde turizm amacıyla değerlendirilen çeşitli 2B arazileri var. Antalya, Muğla, Mersin’de var. İstanbul’da kırsal ilçelerde çok var. Beykoz, Şile, Çatalca’da çok sayıda var.” dedi.
Eskiden buralar orman niteliği taşıyan yerlerdi, zamanla kullanım amaçları değişti. Hayvancılık, yerleşim amaçlarıyla kullanılmış yerler diyebiliriz.” sözleriyle bölgesel dönüşüme dikkat çekti.
Özelmacıklı, “Daha önce bununla ilgili çalışmalar yapılmış, başvurular alınmıştı. Kiralamalar, kiralama, kira süresi sonunda satın alma imkanı getirilmişti. Belli bir süre kullanan kişilere bu haklar getirilmişti. 2B kapsamında bu tür yerler yapılabiliyor. Bu zaten bir kanunla gelmişti. Hazine'ye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkında kanun çerçevesinde yapıldı. 2B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenleme yapılmıştı. Bu noktada çok yoğun bir şekilde kişilere bu yerler satıldı” açıklamasında bulundu.
Özelmacıklı sözlerinin devamında şunları kaydetti:

İmar durumu ve yapı hakkı

“Bu yerlerin hepsi imara giren, girebilecek yerler değil. Birçoğu tarım arazisi vasfında olan yerler. Üzerinde bazı yapı kayıt belgeleriyle imar sahasına girerek yapı da yapılabilir. Üzerinde yapı yapılamayacağına dair bir kayıt yoksa yapı yapılması mümkün. Bu yerlerin durumu tespit ediliyor. Arazinin kullanım vasfı buna göre belirlenmiş oluyor.”

Fi̇yatlar nasıl beli̇rleni̇yor?

“Fiyatlar aslında komisyon tarafından belirleniyor. Valilikler ve kaymakamlıklar yetkili. Satış bedelini belirleyen kriterler var. Bir fiil tarımsal amaçla kullanılan taşınmazlarla üzerinde tarımsal amaçlı yapılar olan ya da sürekli ikamet edilen konutlar bulunan taşınmazlarda rayiç bedelin yüzde 50’si belirleniyor. Tarımsal amaç dışında kullanılan taşınmazlarda 400 metrekare için yüzde 50’si, sonrası için yüzde 70’i dikkate alınıyor.”

2B arazi̇si̇ olanlar ne yapmalı?

Özelmacıklı, “Hak sahipleri tebligatı aldıktan sonra 3 ay içinde öncelikle ilgili Milli Emlak Servisi’ne müracaat ederek veya telefon ile irtibata geçerek ödeme seçeneklerini belirlemelerinden sonra Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri, Malmüdürlükleri, belirlenen bankalara ödeme yapabilirler. Satış bedeli Ziraat Bankalarına, döner sermaye ücreti Halk Bankası’na yatırılacaktır.”
Peşin ödeme yapanlar ile taksitli ödeme yapanlardan talepte bulunanların tapularının verilebilmesi için (Hak Sahipliği Belgesi düzenlenebilmesi için) 2 adet fotoğraf ile kimlik fotokopisini idareye vermeleri gerekiyor. Tarım arazileri satışı öncelikle hissedarlarına yapılacak olup, akdi halefiyet yoktur. Sadece mirasçılar bir birine pay devri yapabilirler” şeklinde bilgi verdi.
2B arazi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
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5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Bakan Kurum 2B haberini duyurdu, 'tapular verilecek'
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