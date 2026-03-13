https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/-prof-dr-ilber-ortayli-entube-edildi-1104218751.html

Prof. Dr. İlber Ortaylı entübe edildi

Bir süre önce ailesi tarafından, yoğun bakımda olduğu açıklanan tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği...

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi.Ortaylı'nın ailesi tarafından sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir kaç gün önce şu açıklama yapılmıştı:

