Prof. Dr. İlber Ortaylı entübe edildi
Prof. Dr. İlber Ortaylı entübe edildi
Bir süre önce ailesi tarafından, yoğun bakımda olduğu açıklanan tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği... 13.03.2026, Sputnik Türkiye
Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi.Ortaylı'nın ailesi tarafından sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir kaç gün önce şu açıklama yapılmıştı:
Prof. Dr. İlber Ortaylı entübe edildi

Bir süre önce ailesi tarafından, yoğun bakımda olduğu açıklanan tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği öğrenildi.
Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi.
Ortaylı'nın ailesi tarafından sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir kaç gün önce şu açıklama yapılmıştı:

İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz.

YAŞAM
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı 5 gündür yoğun bakımda: Çok ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor
11 Mart, 10:51
