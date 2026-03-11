https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/fatih-altayli-unlu-tarihci-ilber-ortayli-icin-dua-istedi-cok-ciddi-saglik-sorunlariyla-mucadele-1104166166.html

Fatih Altaylı, ünlü tarihçi İlber Ortaylı için dua istedi: Çok ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor

Gazeteci Fatih Altaylı, ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek, sevenlerinden dua istedi. 11.03.2026, Sputnik Türkiye

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın çok ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini duyuran Fatih Altaylı, yakın dostu için dua istedi. Altaylı yaptığı paylaşımda, "Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin" çağrısı yaptı. Çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyorAltaylı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin."İlber Ortaylı kimdir?1947 doğumlu olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Viyana Üniversitesi'nde Slav ve Doğu Avrupa dilleri hakkında öğrenim gördü. Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesinde Halil İnalcık ile yaptı. "Tanzimat sonrası mahallî idareler" başlıklı tezi ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1974 yılında doktor, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla 1979'da aynı Fakültede doçent oldu.1982 yılında üniversitelere uygulanan siyasi yaptırımlara tepki olarak görevinden istifa etti. Bu dönemde Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strazburg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus'ta ders, seminer ve konferanslar verdi. 1989'da Türkiye'ye dönerek profesör oldu ve 1989-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin idare tarihi anabilim dalının başkanlığını yaptı.2002 yılında Galatasaray Üniversitesine, iki yıl sonra ise Bilkent Üniversitesine konuk öğretim üyesi olarak geçti. Şu anda Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Hukuk Tarihi derslerini vermekte. Galatasaray Üniversitesi senatosu üyesidir. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hukuk Tarihi Anabilim Dalı üyesidir ve aktif olarak ders vermekte.Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olarak görev aldı2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü oldu. Yedi yıl bu görevde kalan Ortaylı, 2012 yılında yaş haddinden emekli oldu ve görevi Ayasofya Müzesi Müdürü Haluk Dursun'a devretti. Ortaylı, ileri seviyede Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve iyi seviyede Latince bilmektedir.

