Zafer Ergin hastaneye kaldırılmıştı: Arka Sokaklar'ın Rıza Babasından sevindiren haber
Zafer Ergin hastaneye kaldırılmıştı: Arka Sokaklar’ın Rıza Babasından sevindiren haber
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Soylu karakteriyle tanınan usta oyuncu Zafer Ergin, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr... 12.03.2026
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Soylu karakteriyle tanınan usta oyuncu Zafer Ergin, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Serdar Dağ, 83 yaşındaki Ergin’in dehidrasyon yaşadığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını açıkladı. Ergin’in genel durumunun iyi olduğu, yarın taburcu olabileceği bildirildi.
Usta oyuncu Zafer Ergin, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Uzun yıllardır Arka Sokaklar dizisinde başrol oynayan ve dizide hayat verdiği Rıza Soylu karakteriyle hafızalara kazınan Ergin’in tedavisi sürerken, sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi.
Oyuncunun son durumuyla ilgili Prof. Dr. Serdar Dağ ve menajeri Hasan Güngör, açıklamada bulundu.
Doktoru: Dehidrasyon yaşadı, enfeksiyon değerleri yüksek çıktı
Prof. Dr. Serdar Dağ, 83 yaşındaki Zafer Ergin’in yaşı sebebiyle dehidrasyon, yani vücudun susuz kalması durumu yaşadığını söyledi. Dağ, usta oyuncunun enfeksiyon değerlerinin de yüksek çıktığını ve bu nedenle hastanede tedavi altında bulunduğunu belirtti.
Prof. Dr. Serdar Dağ, usta oyuncunun genel durumunun iyi olduğunu ifade ederek, yarın taburcu olabileceğini açıkladı.
Menajerinden açıklama: “Çok şükür her şey yolunda”
Zafer Ergin’in menajeri Hasan Güngör de sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri doğruladı. Güngör, usta oyuncunun durumuna ilişkin “Çok şükür her şey yolunda” dedi.
Rıza Baba karakteriyle hafızalara kazındı
Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede rol alan Zafer Ergin, uzun yıllardır ekranlarda yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.