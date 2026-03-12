https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/eylem-tok-davasinda-abd-mahkemesi-iade-surecini-gecici-olarak-durdurdu-1104196959.html
Eylem Tok davasında, ABD mahkemesi iade sürecini geçici olarak durdurdu
Eyüpsultan'da bir kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrasında oğluyla birlikte yurt dışına kaçan Eylem Tok'la ilgili ABD'deki mahkemenin Türkiye'ye iade... 12.03.2026
Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'la birlikte yurt dışına kaçan Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi durduruldu. ABD'deki federal mahkeme, bazı hukuki tartışmaların temyizde incelenmesi gerektiğine karar verdi. Temyiz süreci bitene kadar Türkiye'ye iade edilmeyecekEylem Tok hakkında, Rhode Island Federal Mahkemesi, temyiz süreci sonuçlanana kadar iade işleminin gerçekleştirilemeyeceğine hükmetti. Emrullah Erdinç'in haberine göre, mahkeme, iade talebinde kullanılan tutuklama emriyle ilgili “makul sebep” tartışmalarının ve dosyadaki bazı eksik bilgilerin temyizde incelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca Tok’un hemen iade edilmesi durumunda temyiz başvurusunun anlamsız hale gelebileceği vurgulandı.Mahkeme kararına göre temyiz süreci tamamlanana kadar Eylem Tok, ABD’de tutuklu kalmaya devam edecek ancak Türkiye’ye iade edilmeyecek.Ne olmuştu?İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'te meydana gelen ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının şüphelilerinden Timur Cihantimur ve anne Eylem Tok, Türkiye'yi terk ederek ABD'ye kaçmıştı. Tok ve Cihantimur, ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı.
Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'la birlikte yurt dışına kaçan Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi durduruldu. ABD'deki federal mahkeme, bazı hukuki tartışmaların temyizde incelenmesi gerektiğine karar verdi.
Temyiz süreci bitene kadar Türkiye'ye iade edilmeyecek
Eylem Tok hakkında, Rhode Island Federal Mahkemesi, temyiz süreci sonuçlanana kadar iade işleminin gerçekleştirilemeyeceğine hükmetti. Emrullah Erdinç'in haberine göre, mahkeme, iade talebinde kullanılan tutuklama emriyle ilgili “makul sebep” tartışmalarının ve dosyadaki bazı eksik bilgilerin temyizde incelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca Tok’un hemen iade edilmesi durumunda temyiz başvurusunun anlamsız hale gelebileceği vurgulandı.
Mahkeme kararına göre temyiz süreci tamamlanana kadar Eylem Tok, ABD’de tutuklu kalmaya devam edecek ancak Türkiye’ye iade edilmeyecek.
İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'te meydana gelen ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının şüphelilerinden Timur Cihantimur ve anne Eylem Tok, Türkiye'yi terk ederek ABD'ye kaçmıştı. Tok ve Cihantimur, ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı.