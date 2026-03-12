Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturttu: Baba gözaltına alındı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturttu: Baba gözaltına alındı
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturttuğu görüntüleri sosyal medyada paylaşan baba gözaltına alındı. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yaşındaki bir çocuğun alkol masasındaki görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.Yapılan incelemede görüntülerdeki kişinin çocuğun babası B.K. (53) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüpheliyi Karabağlar ilçesindeki bir iş yerinde gözaltına aldı. B.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturttu: Baba gözaltına alındı

İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturttuğu görüntüleri sosyal medyada paylaşan baba gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yaşındaki bir çocuğun alkol masasındaki görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede görüntülerdeki kişinin çocuğun babası B.K. (53) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüpheliyi Karabağlar ilçesindeki bir iş yerinde gözaltına aldı.
B.K.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
