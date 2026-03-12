https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/3-yasindaki-cocugunu-alkol-masasina-oturttu-baba-gozaltina-alindi-1104187387.html

3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturttu: Baba gözaltına alındı

İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturttuğu görüntüleri sosyal medyada paylaşan baba gözaltına alındı. 12.03.2026, Sputnik Türkiye

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yaşındaki bir çocuğun alkol masasındaki görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.Yapılan incelemede görüntülerdeki kişinin çocuğun babası B.K. (53) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüpheliyi Karabağlar ilçesindeki bir iş yerinde gözaltına aldı. B.K.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

