Türk pop müziğinin usta söz yazarı Ülkü Aker hayatını kaybetti

Türk pop müziğinin usta söz yazarlarından Ülkü Aker, 80 yaşında hayatını kaybetti. Aker, unutulmayacak şarkı sözlerine imza atmıştı. 09.03.2026, Sputnik Türkiye

Mavi Boncuk, Kim Arar Seni, Boşvere Boşvere, Son verdim Kalbimin İşine gibi Türk pop müziğinde pek çok unutulmaz şarkıya imza atan usta söz yazarı Ülkü Aker, 80 yaşında hayatını kaybetti. Aker, bugün, öğle vakti Büyükçekmece Aybars Ak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na toprağa verilecek, Aker'in eserlerini, Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Seyyal Taner, Nilüfer, Nil Burak, Selda Bağcan, Gülden Karaböcek ve Sezen Aksu gibi isimler seslendirmişti. Aker, 2011 yılında şarkılarının toplandığı ve ünlü seslerin yorumladığı '35 Yılın Şarkıları' isimli bir anı albümü çıkarmıştı. Müzik dünyası yasta 1970’li ve 1980’li yıllarda özellikle yabancı şarkılara yazdığı Türkçe sözlerle tanınan Aker, 80 yaşında vefat etti. Sanatçının ölümünün ardından birçok ünlü isim de veda mesajı yayımladı. Ajda Pekkan ünlü söz yazarına, "Türk pop müziğinin değerli söz yazarlarından Ülkü Aker’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müzik bizi bir çok şarkıda bir araya getirdi ama sözlerini yazdığı günden beri, kadınların özgürlüğünü, kendi yolunu seçme cesaretini ve hayata karşı dik duruşunu anlatan, 8 Mart için adeta marş haline gelmiş 'Sana Ne Kime Ne' şarkımız bugün her yerde söylenirken Ülkü Aker’e veda etmek çok daha zorlaşıyor benim için... Müzik var oldukça yazdığı her şiir dinleyicinin kalbinde yasamaya devam edecek. Sevgili Ülkü Aker’i saygı ve minnetle anıyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" diyerek veda etti. Şarkıcı Nilüfer ise, "İçime bir acı oturdu duyunca. Ülkü Aker’i kaybetmişiz. Efsane şarkı sözü yazarı, yüzlerce pop müzik ve Türk müziğinin sözlerinin yaratıcısı Ülkü Aker artık yok. Onu ve yazdığı şarkıları hiç unutmayacağız. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.Ülkü Aker'in yazdığı ve bestelediği bazı şarkılar şöyle:

