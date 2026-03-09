Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/turk-pop-muziginin-usta-soz-yazari-ulku-aker-hayatini-kaybetti-1104110115.html
Türk pop müziğinin usta söz yazarı Ülkü Aker hayatını kaybetti
Türk pop müziğinin usta söz yazarı Ülkü Aker hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk pop müziğinin usta söz yazarlarından Ülkü Aker, 80 yaşında hayatını kaybetti. Aker, unutulmayacak şarkı sözlerine imza atmıştı. 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-09T10:54+0300
2026-03-09T10:54+0300
yaşam
ajda pekkan
ferdi özbeğen
ayten alpman
nilüfer
sezen aksu
pop
ülkü aker
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104109629_0:1:1024:577_1920x0_80_0_0_d14bfd0943f9dab147896e8df8f25c44.jpg
Mavi Boncuk, Kim Arar Seni, Boşvere Boşvere, Son verdim Kalbimin İşine gibi Türk pop müziğinde pek çok unutulmaz şarkıya imza atan usta söz yazarı Ülkü Aker, 80 yaşında hayatını kaybetti. Aker, bugün, öğle vakti Büyükçekmece Aybars Ak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na toprağa verilecek, Aker'in eserlerini, Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Seyyal Taner, Nilüfer, Nil Burak, Selda Bağcan, Gülden Karaböcek ve Sezen Aksu gibi isimler seslendirmişti. Aker, 2011 yılında şarkılarının toplandığı ve ünlü seslerin yorumladığı '35 Yılın Şarkıları' isimli bir anı albümü çıkarmıştı. Müzik dünyası yasta 1970’li ve 1980’li yıllarda özellikle yabancı şarkılara yazdığı Türkçe sözlerle tanınan Aker, 80 yaşında vefat etti. Sanatçının ölümünün ardından birçok ünlü isim de veda mesajı yayımladı. Ajda Pekkan ünlü söz yazarına, "Türk pop müziğinin değerli söz yazarlarından Ülkü Aker’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müzik bizi bir çok şarkıda bir araya getirdi ama sözlerini yazdığı günden beri, kadınların özgürlüğünü, kendi yolunu seçme cesaretini ve hayata karşı dik duruşunu anlatan, 8 Mart için adeta marş haline gelmiş 'Sana Ne Kime Ne' şarkımız bugün her yerde söylenirken Ülkü Aker’e veda etmek çok daha zorlaşıyor benim için... Müzik var oldukça yazdığı her şiir dinleyicinin kalbinde yasamaya devam edecek. Sevgili Ülkü Aker’i saygı ve minnetle anıyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" diyerek veda etti. Şarkıcı Nilüfer ise, "İçime bir acı oturdu duyunca. Ülkü Aker’i kaybetmişiz. Efsane şarkı sözü yazarı, yüzlerce pop müzik ve Türk müziğinin sözlerinin yaratıcısı Ülkü Aker artık yok. Onu ve yazdığı şarkıları hiç unutmayacağız. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.Ülkü Aker'in yazdığı ve bestelediği bazı şarkılar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/etilerde-gece-kulubu-atese-verildi-saatler-sonra-sahibi-silahli-saldirida-olduruldu-1104074310.html
nilüfer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104109629_127:0:898:578_1920x0_80_0_0_bdd8e9d5b13742985a207898c61891c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ajda pekkan, ferdi özbeğen, ayten alpman, nilüfer, sezen aksu, pop, ülkü aker
ajda pekkan, ferdi özbeğen, ayten alpman, nilüfer, sezen aksu, pop, ülkü aker

Türk pop müziğinin usta söz yazarı Ülkü Aker hayatını kaybetti

10:54 09.03.2026
Ülkü Aker sosyal medya
Ülkü Aker sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
Abone ol
Türk pop müziğinin usta söz yazarlarından Ülkü Aker, 80 yaşında hayatını kaybetti. Aker, unutulmayacak şarkı sözlerine imza atmıştı.
Mavi Boncuk, Kim Arar Seni, Boşvere Boşvere, Son verdim Kalbimin İşine gibi Türk pop müziğinde pek çok unutulmaz şarkıya imza atan usta söz yazarı Ülkü Aker, 80 yaşında hayatını kaybetti. Aker, bugün, öğle vakti Büyükçekmece Aybars Ak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na toprağa verilecek, Aker'in eserlerini, Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Seyyal Taner, Nilüfer, Nil Burak, Selda Bağcan, Gülden Karaböcek ve Sezen Aksu gibi isimler seslendirmişti. Aker, 2011 yılında şarkılarının toplandığı ve ünlü seslerin yorumladığı '35 Yılın Şarkıları' isimli bir anı albümü çıkarmıştı.
Ülkü Aker sosyal medya
Ülkü Aker sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
Ülkü Aker sosyal medya

Müzik dünyası yasta

1970’li ve 1980’li yıllarda özellikle yabancı şarkılara yazdığı Türkçe sözlerle tanınan Aker, 80 yaşında vefat etti. Sanatçının ölümünün ardından birçok ünlü isim de veda mesajı yayımladı.
Ajda Pekkan ünlü söz yazarına, "Türk pop müziğinin değerli söz yazarlarından Ülkü Aker’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müzik bizi bir çok şarkıda bir araya getirdi ama sözlerini yazdığı günden beri, kadınların özgürlüğünü, kendi yolunu seçme cesaretini ve hayata karşı dik duruşunu anlatan, 8 Mart için adeta marş haline gelmiş 'Sana Ne Kime Ne' şarkımız bugün her yerde söylenirken Ülkü Aker’e veda etmek çok daha zorlaşıyor benim için... Müzik var oldukça yazdığı her şiir dinleyicinin kalbinde yasamaya devam edecek. Sevgili Ülkü Aker’i saygı ve minnetle anıyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" diyerek veda etti.
Şarkıcı Nilüfer ise, "İçime bir acı oturdu duyunca. Ülkü Aker’i kaybetmişiz. Efsane şarkı sözü yazarı, yüzlerce pop müzik ve Türk müziğinin sözlerinin yaratıcısı Ülkü Aker artık yok. Onu ve yazdığı şarkıları hiç unutmayacağız. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
Ülkü Aker sosyal medya
Ülkü Aker sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
Ülkü Aker sosyal medya

Ülkü Aker'in yazdığı ve bestelediği bazı şarkılar şöyle:

Sana Ne Kime Ne (Ajda Pekkan)
Yok Yok Yalan Deme (Ferdi Özbeğen)
Tek Başına (Ayten Alpman)
Boşvere Boşvere (Ajda Pekkan)
O Günler (Selda Bağcan)
Gönlüm Seninle (Yeliz)
Hey Gidi Günler (Ferdi Özbeğen)
Bazen (Sezen Aksu)
O Karanlık Geceler (Ferdi Özbeğen)
Sarıl Bana (Ajda Pekkan)
Halikarnas (Akrep Nalan)
Yanımda Olsa (Ayten Alpman)
Son Verdim Kalbimin İşine (Seyyal Taner)
Kim Arar Seni (Nilüfer)
Mavi Boncuk (Emel Sayın)
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
TÜRKİYE
Etiler’de gece kulübü ateşe verildi, saatler sonra sahibi silahlı saldırıda öldürüldü
7 Mart, 10:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала