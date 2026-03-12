https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-ve-ulasim-tesisleri-vuruldu-bin-300den-fazla-militan-etkisiz-hale-1104202921.html

Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım tesisleri vuruldu: Bin 300’den fazla militan etkisiz hale getirildi

Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım tesisleri vuruldu: Bin 300’den fazla militan etkisiz hale getirildi

12.03.2026

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna’da, silahlı oluşumları besleyen enerji ve ulaşım tesislerinin yanı sıra, 149 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1325 askerini etkisiz hale getirdi ve 20 zırhlı savaş aracını da imha etti.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait 3 güdümlü uçak bombası, 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 447 İHA’yı düşürdü.

