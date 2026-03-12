Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım tesisleri vuruldu: Bin 300’den fazla militan etkisiz hale getirildi

Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna’da, silahlı oluşumları besleyen enerji ve ulaşım tesislerinin yanı sıra, 149 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1325 askerini etkisiz hale getirdi ve 20 zırhlı savaş aracını da imha etti.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait 3 güdümlü uçak bombası, 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 447 İHA’yı düşürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım tesislerinin vurulduğunu ve bin 325 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna’da, silahlı oluşumları besleyen enerji ve ulaşım tesislerinin yanı sıra, 149 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1325 askerini etkisiz hale getirdi ve 20 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait 3 güdümlü uçak bombası, 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 447 İHA’yı düşürdü.
