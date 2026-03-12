Türkiye
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/kremlin-ukraynanin-russkaya-kompresor-istasyonu-vurma-girisimi-dusuncesizce--1104201263.html
Kremlin: Ukrayna’nın ‘Russkaya’ kompresör istasyonu vurma girişimi düşüncesizce
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın bir dizi ülkenin enerji güvenliğini sağlayan sağlayan 'Russkaya' kompresör istasyonuna saldırı girişiminin düşüncesizce... 12.03.2026
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Ukrayna ordusunun Krasnodar Bölgesi’nde yer alan ve TürkAkım’ın karasal işleyişini sağlayan ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna dün gece düzenlediği yeni saldırıyla ilgili bir soru üzerine şunu dedi:Peskov’un yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkan maddeler:
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, türkakım, saldırı, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, vladimir putin, abd, i̇ran
Kremlin: Ukrayna’nın ‘Russkaya’ kompresör istasyonu vurma girişimi düşüncesizce

13:31 12.03.2026 (güncellendi: 13:40 12.03.2026)
© Sputnik / POOLDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2026
© Sputnik / POOL
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın bir dizi ülkenin enerji güvenliğini sağlayan sağlayan ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna saldırı girişiminin düşüncesizce olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Ukrayna ordusunun Krasnodar Bölgesi’nde yer alan ve TürkAkım’ın karasal işleyişini sağlayan ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna dün gece düzenlediği yeni saldırıyla ilgili bir soru üzerine şunu dedi:
Bu, güney akım üzerinden gaz sevkiyatını sağlayan karasal bir kompresör istasyonu. Bu, Türkiye ve diğer birçok ülkenin enerji güvenliğini sağlayan uluslararası boru hattına yönelik yeni bir saldırı. Kiev rejiminin tamamen düşüncesizce eylemleridir.
Peskov’un yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkan maddeler:
Rusya’ya baskı yapma fikri saçma;
Kiev, barış sürecini engelleme konusundaki tutarlı duruşunu sürdürüyor;
Rusya özel askeri harekata devam ediyor, aynı zamanda Ukrayna'da barışçıl çözüm bulmanın yollarını aramaya da açık;
RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev bugün ülkeye dönerek Rusya lideri Vladimir Putin’e ABD’deki görüşmeleri hakkında bilgi verecek;
Rusya ve ABD arasında enerji sektöründe etkin bir işbirliğinden bahsetmek için henüz çok erken, müzakereler devam ediyor;
Rusya ve ABD’nin enerji piyasalarındaki işbirliği, piyasaların istikrara kavuşmasına yardımcı olabilir;
Rusya, İran krizinin siyasi ve diplomatik çözüm yöntemlerine geçişi yönünde tutarlı bir duruş sergiliyor.
