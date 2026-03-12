https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/ukrayna-ordusu-donbasstaki-bir-saglik-tesisine-saldirdi-8-saglik-gorevlisi-hayatini-kaybetti-1104213998.html

Ukrayna ordusu Donbass’taki bir sağlık tesisine saldırdı: 8 sağlık görevlisi hayatını kaybetti

Ukrayna ordusu Donbass’taki bir sağlık tesisine saldırdı: 8 sağlık görevlisi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen Salı günü Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarıyla Donbass'ta bir sağlık tesisine düzenlenen saldırıda 8 sağlık görevlisinin... 12.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-12T18:36+0300

2026-03-12T18:36+0300

2026-03-12T18:53+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

ukrayna ordusu

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

kiev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104213793_0:42:1233:736_1920x0_80_0_0_c950a7086dba4615fa8ffdc39f8f6c11.png

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Mart Salı günü Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarıyla (İHA) Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) bir sağlık tesisine düzenlenen saldırıda 8 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise yaralandığını bildirdi.Açıklamada, “Kiev rejiminin terör saldırısında 8 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Aralarında 9 sağlık çalışanının da bulunduğu 10 kişi çeşitli derecelerde yara aldı. Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardım ve destek sağlanıyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, Ukrayna ordusu 10 Mart gecesi 4 adet uçak tipi İHA kullanarak sivil tesise saldırdı. Saldırı sırasında içeride 130'dan fazla hasta ve yaklaşık 50 sağlık personeli bulunuyordu.Bakanlık, “Bu tesis hiçbir zaman askeri amaçlarla kullanılmamıştır ve Kiev rejimi tarafından kasıtlı olarak hedef alınması, uluslararası insancıl hukukun ve insani ahlak normlarının ağır bir ihlalidir” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/ukrayna-ordusu-bryanska-fuze-saldirisi-duzenledi-olu-ve-yaralilar-var-1104154091.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kiev