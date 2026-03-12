Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna ordusu Donbass’taki bir sağlık tesisine saldırdı: 8 sağlık görevlisi hayatını kaybetti
Ukrayna ordusu Donbass’taki bir sağlık tesisine saldırdı: 8 sağlık görevlisi hayatını kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen Salı günü Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarıyla Donbass'ta bir sağlık tesisine düzenlenen saldırıda 8 sağlık görevlisinin... 12.03.2026
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Mart Salı günü Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarıyla (İHA) Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) bir sağlık tesisine düzenlenen saldırıda 8 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise yaralandığını bildirdi.Açıklamada, “Kiev rejiminin terör saldırısında 8 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Aralarında 9 sağlık çalışanının da bulunduğu 10 kişi çeşitli derecelerde yara aldı. Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardım ve destek sağlanıyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, Ukrayna ordusu 10 Mart gecesi 4 adet uçak tipi İHA kullanarak sivil tesise saldırdı. Saldırı sırasında içeride 130'dan fazla hasta ve yaklaşık 50 sağlık personeli bulunuyordu.Bakanlık, “Bu tesis hiçbir zaman askeri amaçlarla kullanılmamıştır ve Kiev rejimi tarafından kasıtlı olarak hedef alınması, uluslararası insancıl hukukun ve insani ahlak normlarının ağır bir ihlalidir” vurgusunu yaptı.
18:36 12.03.2026 (güncellendi: 18:53 12.03.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen Salı günü Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarıyla Donbass'ta bir sağlık tesisine düzenlenen saldırıda 8 sağlık görevlisinin öldüğünü, 10 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Mart Salı günü Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarıyla (İHA) Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) bir sağlık tesisine düzenlenen saldırıda 8 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Açıklamada, “Kiev rejiminin terör saldırısında 8 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Aralarında 9 sağlık çalışanının da bulunduğu 10 kişi çeşitli derecelerde yara aldı. Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardım ve destek sağlanıyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre, Ukrayna ordusu 10 Mart gecesi 4 adet uçak tipi İHA kullanarak sivil tesise saldırdı. Saldırı sırasında içeride 130'dan fazla hasta ve yaklaşık 50 sağlık personeli bulunuyordu.
Bakanlık, “Bu tesis hiçbir zaman askeri amaçlarla kullanılmamıştır ve Kiev rejimi tarafından kasıtlı olarak hedef alınması, uluslararası insancıl hukukun ve insani ahlak normlarının ağır bir ihlalidir” vurgusunu yaptı.
