Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/ukrayna-ordusu-bryanska-fuze-saldirisi-duzenledi-olu-ve-yaralilar-var-1104154091.html
Ukrayna ordusu Bryansk’a füze saldırısı düzenledi: Ölü ve yaralılar var
Ukrayna ordusu Bryansk’a füze saldırısı düzenledi: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Bryansk kentine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından füze saldırısı düzenlendi. Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu... 10.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-10T19:25+0300
2026-03-10T19:30+0300
ukrayna kri̇zi̇
bryansk
aleksandr bogomaz
ukrayna silahlı kuvvetleri
füze saldırısı
ukrayna
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/19/1055816921_0:30:1105:652_1920x0_80_0_0_76e475deeabf07063cf6cc4be1056f18.jpg
Bryansk Bölgesi Valisi Aleksander Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukraynalı Nazilerin Bryansk kentine sivilleri hedef alan kasıtlı bir füze saldırısı düzenlediğini belirtti.Bogomaz, “Bryansk kentine füze saldırısı düzenlendi… Ukraynalı Naziler sivilleri kasten hedef aldı. Maalesef ölü ve yaralılar var” ifadelerini kullandı.Vali, bölgede saldırının etkilerini sınırlamak ve ortaya çıkan hasarı gidermek için öncelikli tedbirlerin alındığını, ilgili tüm acil servislerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/rusya-savunma-bakanligi-kieve-ait-su-27-savas-ucagi-dusuruldu-1104140095.html
bryansk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/19/1055816921_97:0:1008:683_1920x0_80_0_0_a9884e09a332c0a89d29bfb0d237d1bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bryansk, aleksandr bogomaz, ukrayna silahlı kuvvetleri, füze saldırısı, ukrayna, telegram
bryansk, aleksandr bogomaz, ukrayna silahlı kuvvetleri, füze saldırısı, ukrayna, telegram

Ukrayna ordusu Bryansk’a füze saldırısı düzenledi: Ölü ve yaralılar var

19:25 10.03.2026 (güncellendi: 19:30 10.03.2026)
© SputnikBryansk yangın
Bryansk yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2026
© Sputnik
Abone ol
Rusya’nın Bryansk kentine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından füze saldırısı düzenlendi. Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.
Bryansk Bölgesi Valisi Aleksander Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukraynalı Nazilerin Bryansk kentine sivilleri hedef alan kasıtlı bir füze saldırısı düzenlediğini belirtti.
Bogomaz, “Bryansk kentine füze saldırısı düzenlendi… Ukraynalı Naziler sivilleri kasten hedef aldı. Maalesef ölü ve yaralılar var” ifadelerini kullandı.
Vali, bölgede saldırının etkilerini sınırlamak ve ortaya çıkan hasarı gidermek için öncelikli tedbirlerin alındığını, ilgili tüm acil servislerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Su-27 savaş uçağı Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü
12:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала