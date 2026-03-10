https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/ukrayna-ordusu-bryanska-fuze-saldirisi-duzenledi-olu-ve-yaralilar-var-1104154091.html
Ukrayna ordusu Bryansk’a füze saldırısı düzenledi: Ölü ve yaralılar var
Rusya’nın Bryansk kentine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından füze saldırısı düzenlendi. Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu... 10.03.2026, Sputnik Türkiye
Bryansk Bölgesi Valisi Aleksander Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukraynalı Nazilerin Bryansk kentine sivilleri hedef alan kasıtlı bir füze saldırısı düzenlediğini belirtti.Bogomaz, “Bryansk kentine füze saldırısı düzenlendi… Ukraynalı Naziler sivilleri kasten hedef aldı. Maalesef ölü ve yaralılar var” ifadelerini kullandı.Vali, bölgede saldırının etkilerini sınırlamak ve ortaya çıkan hasarı gidermek için öncelikli tedbirlerin alındığını, ilgili tüm acil servislerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Rusya’nın Bryansk kentine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından füze saldırısı düzenlendi. Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.
Bryansk Bölgesi Valisi Aleksander Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukraynalı Nazilerin Bryansk kentine sivilleri hedef alan kasıtlı bir füze saldırısı düzenlediğini belirtti.
Bogomaz, “Bryansk kentine füze saldırısı düzenlendi… Ukraynalı Naziler sivilleri kasten hedef aldı. Maalesef ölü ve yaralılar var” ifadelerini kullandı.
Vali, bölgede saldırının etkilerini sınırlamak ve ortaya çıkan hasarı gidermek için öncelikli tedbirlerin alındığını, ilgili tüm acil servislerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.