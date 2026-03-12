https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/irandan-abd-baglantili-ortadogudaki-enerji-tesislerine-agir-saldiri-tehdidi-1104217659.html
İran’dan ABD bağlantılı Ortadoğu’daki enerji tesislerine ağır saldırı tehdidi
2026-03-12T23:30+0300
2026-03-12T23:30+0300
2026-03-12T23:30+0300
İran Silahlı Kuvvetleri Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, İran’ın enerji altyapısına yönelik herhangi bir saldırıya, Ortadoğu’daki ABD bağlantılı petrol ve gaz tesislerine ağır misilleme ile karşılık vereceği belirtildi.ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran topraklarındaki hedeflere, aralarında başkent Tahran’ın da bulunduğu noktalara hava saldırıları başlattı. Saldırılarda ağır maddi hasar ve sivil can kayıpları yaşandığı bildiriliyor. Buna karşılık İran, İsrail topraklarını ve Ortadoğu’daki ABD askeri unsurlarını hedef alan misilleme saldırıları düzenliyor.Washington ve Tel Aviv, söz konusu operasyonun Tahran’ın nükleer programından kaynaklandığını öne sürdükleri tehdide karşı “önleyici saldırı” olduğunu savunuyor. Ancak her iki taraf da açıklamalarında, İran’da bir “iktidar değişikliği” görmek istediklerini gizlemiyor.
2026
Düşman hükümetini ve tüm müttefiklerini uyarıyoruz: İran’ın enerji altyapısı ve limanlarına yönelik en ufak bir saldırı, ezici ve yıkıcı bir karşılıkla sonuçlanacaktır. Böyle bir saldırı durumunda, ABD ve Batılı müttefiklerinin çıkarlarının bulunduğu bölgedeki tüm petrol ve doğalgaz altyapısı yakılıp yok edilecektir.
ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran topraklarındaki hedeflere, aralarında başkent Tahran’ın da bulunduğu noktalara hava saldırıları başlattı. Saldırılarda ağır maddi hasar ve sivil can kayıpları yaşandığı bildiriliyor. Buna karşılık İran, İsrail topraklarını ve Ortadoğu’daki ABD askeri unsurlarını hedef alan misilleme saldırıları düzenliyor.
Washington ve Tel Aviv, söz konusu operasyonun Tahran’ın nükleer programından kaynaklandığını öne sürdükleri tehdide karşı “önleyici saldırı” olduğunu savunuyor. Ancak her iki taraf da açıklamalarında, İran’da bir “iktidar değişikliği” görmek istediklerini gizlemiyor.