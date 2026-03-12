https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/irandan-abd-baglantili-ortadogudaki-enerji-tesislerine-agir-saldiri-tehdidi-1104217659.html

İran’dan ABD bağlantılı Ortadoğu’daki enerji tesislerine ağır saldırı tehdidi

İran, enerji altyapısına yönelik “en ufak bir saldırı” halinde, ABD ve Batılı müttefiklerinin çıkarı bulunan Ortadoğu’daki tüm petrol ve gaz tesislerini... 12.03.2026, Sputnik Türkiye

İran Silahlı Kuvvetleri Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, İran’ın enerji altyapısına yönelik herhangi bir saldırıya, Ortadoğu’daki ABD bağlantılı petrol ve gaz tesislerine ağır misilleme ile karşılık vereceği belirtildi.ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran topraklarındaki hedeflere, aralarında başkent Tahran’ın da bulunduğu noktalara hava saldırıları başlattı. Saldırılarda ağır maddi hasar ve sivil can kayıpları yaşandığı bildiriliyor. Buna karşılık İran, İsrail topraklarını ve Ortadoğu’daki ABD askeri unsurlarını hedef alan misilleme saldırıları düzenliyor.Washington ve Tel Aviv, söz konusu operasyonun Tahran’ın nükleer programından kaynaklandığını öne sürdükleri tehdide karşı “önleyici saldırı” olduğunu savunuyor. Ancak her iki taraf da açıklamalarında, İran’da bir “iktidar değişikliği” görmek istediklerini gizlemiyor.

