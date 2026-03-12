https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/trump-iran-basina-gelenleri-asla-beklemiyordu-1104187877.html
Trump: İran başına gelenleri asla beklemiyordu
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini öne sürdü ve “Görevimizi tamamlayana kadar ayrılmayacağız” dedi. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
donald trump
i̇ran
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun son günlerde yürüttüğü operasyonlarda İran’ın nükleer kapasitesine ağır darbe vurulduğunu iddia etti.Trump açıklamasında, “İran başına gelenleri asla beklemiyordu. İran’ın nükleer yeteneklerini yerle bir ettik. Ordumuz son birkaç günde İran’ı neredeyse tamamen yok etti.” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı ayrıca bölgede yürütülen operasyonların henüz sona ermediğini belirterek, “İran’daki görevimizi tamamlayana kadar buradan ayrılmayacağız ve bu görev kısa sürede sona erecek.” dedi.Son olarak Trump, Uluslararası Enerji Ajansı'nın stratejik rezervlerden petrol salma kararının, petrol fiyatlarında önemli bir düşüşe yol açacağını düşündüğünü belirtti.
