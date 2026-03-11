Türkiye
İran ateşkes şartlarını açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ateşkes için ABD ve İsrail'e 3 şart koydu. Şartları, " İran'ın devredilemez haklarını kabul etmek, tazminat ödemek ve...
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail ve ABD'nin saldırısıyla başlayan savaşta İran'ın ateşkes şartlarını açıkladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştüğünde ateşkes şartlarını bildirdiğini ifade eden Pezeşkiyan, 3 şart sıraladı.Pezeşkiyan, ateşkes için 3 şartı şöyle bildirdi:
21:58 11.03.2026
© İHAİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
© İHA
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ateşkes için ABD ve İsrail'e 3 şart koydu. Şartları, " İran'ın devredilemez haklarını kabul etmek, tazminat ödemek ve yeniden saldırmama konusunda kesin bir uluslararası yükümlülük getirmek" olarak sıraladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail ve ABD'nin saldırısıyla başlayan savaşta İran'ın ateşkes şartlarını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştüğünde ateşkes şartlarını bildirdiğini ifade eden Pezeşkiyan, 3 şart sıraladı.
Pezeşkiyan, ateşkes için 3 şartı şöyle bildirdi:
Rusya ve Pakistan devlet başkanlarıyla temas halindeyken, İran'ın bölgede barış ve huzura olan bağlılığını dile getirirken, Siyonist rejimin ve ABD'nin kışkırtmasıyla başlayan savaşı sona erdirmenin tek yolunun İran'ın devredilemez haklarını kabul etmek, tazminat ödemek ve yeniden saldırmama konusunda kesin bir uluslararası yükümlülük getirmek olduğunu vurguladım
İran, Hürmüz Boğazı'nda tatbikat başlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
İranlı uzman: İran 12 günlük savaştan bu yana askeri taktiklerinde büyük bir dönüşüm geçirdi
21:06
