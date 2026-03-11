https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/iran-ateskes-sartlarini-acikladi-1104185940.html

İran ateşkes şartlarını açıkladı

İran ateşkes şartlarını açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ateşkes için ABD ve İsrail'e 3 şart koydu. Şartları, " İran'ın devredilemez haklarını kabul etmek, tazminat ödemek ve...

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail ve ABD'nin saldırısıyla başlayan savaşta İran'ın ateşkes şartlarını açıkladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştüğünde ateşkes şartlarını bildirdiğini ifade eden Pezeşkiyan, 3 şart sıraladı.Pezeşkiyan, ateşkes için 3 şartı şöyle bildirdi:

