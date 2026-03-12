https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-sarampole-yuvarlandi-olu-ve-yaralilar-var--1104212968.html
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
2026-03-12T18:19+0300
2026-03-12T18:19+0300
2026-03-12T18:20+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104212794_0:0:1130:636_1920x0_80_0_0_9de738eb17acbbb5266c416fbb14497b.jpg
Mersin Anamur'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.Sürücü ve 1 yolcu hayatını kaybettiMustafa Ünal idaresindeki 70 ACV 113 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Anamur-Ermenek kara yolu Ormancık Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada sürücü ile 1 yolcunun öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirlendi.Yaralılar Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
18:19 12.03.2026 (güncellendi: 18:20 12.03.2026)
Mersin Anamur'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Sürücü ve 1 yolcu hayatını kaybetti
Mustafa Ünal idaresindeki 70 ACV 113 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Anamur-Ermenek kara yolu Ormancık Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile 1 yolcunun öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.