Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. 12.03.2026, Sputnik Türkiye

Mersin Anamur'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.Sürücü ve 1 yolcu hayatını kaybettiMustafa Ünal idaresindeki 70 ACV 113 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Anamur-Ermenek kara yolu Ormancık Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada sürücü ile 1 yolcunun öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirlendi.Yaralılar Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

