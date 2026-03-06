https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/zehra-kinikin-hapis-cezasi-kesinlesti-1104067162.html
Zehra Kınık'ın hapis cezası kesinleşti
Fatıma Zehra Kınık Demir’e verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulunarak istinaf... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T19:25+0300
2026-03-06T19:25+0300
2026-03-06T19:28+0300
Beykoz’da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin sanık Fatıma Zehra Kınık Demir’e 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan verilen ceza kararını inceledi. Mahkeme, yerel mahkemenin usul ve esas bakımından verdiği kararda hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti. Daire, delillerin yeterli olduğunu, eylemin doğru nitelendirildiğini ve cezanın kanuna uygun uygulandığını kaydederek istinaf başvurularını reddetti. Cezanın 5 yılın altında olması nedeniyle karar, Yargıtay’a gitmeden kesinleşecek.
19:25 06.03.2026 (güncellendi: 19:28 06.03.2026)
Fatıma Zehra Kınık Demir’e verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulunarak istinaf başvuruları reddedildi. Kararın 5 yılın altında olması nedeniyle dosyanın Yargıtay’a gitmeden kesinleşeceği öğrenildi.
