Zehra Kınık'ın hapis cezası kesinleşti
Zehra Kınık'ın hapis cezası kesinleşti
Beykoz’da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin sanık Fatıma Zehra Kınık Demir’e 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan verilen ceza kararını inceledi. Mahkeme, yerel mahkemenin usul ve esas bakımından verdiği kararda hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti. Daire, delillerin yeterli olduğunu, eylemin doğru nitelendirildiğini ve cezanın kanuna uygun uygulandığını kaydederek istinaf başvurularını reddetti. Cezanın 5 yılın altında olması nedeniyle karar, Yargıtay’a gitmeden kesinleşecek.
19:25 06.03.2026 (güncellendi: 19:28 06.03.2026)
© Fotoğraf : Zehra Kınık sosyal medyaZehra Kınık
Zehra Kınık - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
© Fotoğraf : Zehra Kınık sosyal medya
Abone ol
Fatıma Zehra Kınık Demir’e verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulunarak istinaf başvuruları reddedildi. Kararın 5 yılın altında olması nedeniyle dosyanın Yargıtay’a gitmeden kesinleşeceği öğrenildi.
Beykoz’da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin sanık Fatıma Zehra Kınık Demir’e 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan verilen ceza kararını inceledi. Mahkeme, yerel mahkemenin usul ve esas bakımından verdiği kararda hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti.
Daire, delillerin yeterli olduğunu, eylemin doğru nitelendirildiğini ve cezanın kanuna uygun uygulandığını kaydederek istinaf başvurularını reddetti. Cezanın 5 yılın altında olması nedeniyle karar, Yargıtay’a gitmeden kesinleşecek.
Fatma Zehra Kınık - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
TÜRKİYE
Fatma Zehra Kınık hakkında karar açıklandı
18 Aralık 2025, 18:00
