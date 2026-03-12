https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/rusya-disisleri-moskova-bm-guvenlik-konseyinin-iran-kararindan-son-derece-memnuniyetsiz-1104214226.html

Rusya Dışişleri: Moskova, BM Güvenlik Konseyi'nin İran kararından son derece memnuniyetsiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik kabul ettiği kararın “dengesiz” olduğunu ve Rusya ile Çin’in düzeltme... 12.03.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın brifinginde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) İran ile ilgili kabul ettiği karar tasarısına yönelik eleştirilerde bulundu. Zaharova, Moskova’nın bu kararın hazırlanma sürecinden ve içeriğinden “son derece memnuniyetsiz” olduğunu dile getirdi.Zaharova’nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Daha önce BM Güvenlik Konseyi, İran’dan Arap ülkelerine yönelik saldırılarını durdurmasını talep eden karar tasarısını kabul etmişti. Kararda, ABD ve İsrail’in eylemlerine dair herhangi bir atıf veya kınama yer almazken, İran’ın Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün topraklarındaki hedeflere düzenlediği saldırılar kınanıyor ve bu saldırıların derhal durdurulması isteniyor.

