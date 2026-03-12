https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/rusya-disisleri-moskova-bm-guvenlik-konseyinin-iran-kararindan-son-derece-memnuniyetsiz-1104214226.html
Rusya Dışişleri: Moskova, BM Güvenlik Konseyi'nin İran kararından son derece memnuniyetsiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın brifinginde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) İran ile ilgili kabul ettiği karar tasarısına yönelik eleştirilerde bulundu. Zaharova, Moskova’nın bu kararın hazırlanma sürecinden ve içeriğinden “son derece memnuniyetsiz” olduğunu dile getirdi.Zaharova’nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Daha önce BM Güvenlik Konseyi, İran’dan Arap ülkelerine yönelik saldırılarını durdurmasını talep eden karar tasarısını kabul etmişti. Kararda, ABD ve İsrail’in eylemlerine dair herhangi bir atıf veya kınama yer almazken, İran’ın Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün topraklarındaki hedeflere düzenlediği saldırılar kınanıyor ve bu saldırıların derhal durdurulması isteniyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik kabul ettiği kararın “dengesiz” olduğunu ve Rusya ile Çin’in düzeltme önerilerinin dikkate alınmadığını belirterek, Moskova’nın karardan “son derece memnuniyetsiz” olduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın brifinginde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) İran ile ilgili kabul ettiği karar tasarısına yönelik eleştirilerde bulundu. Zaharova, Moskova’nın bu kararın hazırlanma sürecinden ve içeriğinden “son derece memnuniyetsiz” olduğunu dile getirdi.
Bahsi geçen BMGK kararının (İran ile ilgili) müzakere sürecinden dolayı büyük bir memnuniyetsizlik duyduğumuzu ifade ediyoruz. Tasarıyı hazırlayan Bahreynli diplomatlar, dengesiz metinlerini düzeltmeye yönelik Rusya veya Çin’in önerilerinden hiçbirini kabul etmeye yanaşmadı.
Zaharova’nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Moskova, BM Güvenlik Konseyi'nin İran konusunda aldığı karardan son derece memnuniyetsiz.
Rusya, İran’ın meşru müdafaa hakkını desteklediğini yineleyerek ABD ve İsrail’i saldırgan tutumlarını sonlandırmaya çağırıyor.
İran çevresindeki gerilim, Ortadoğu’da çevresel ve radyolojik sonuçlar doğurma tehdidi oluşturuyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Almanya’ya seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyarıyor.
Avrupa, Rusya’dan enerji kaynaklarını kendi iradesiyle reddetmesine rağmen şimdi suçlayacak birilerini arıyor.
İsrail’in Lübnan’daki Rus Kültür Evi’ne düzenlediği saldırı hiçbir şekilde tahrik edilmedi.
Rusya, mevcut zor durumda kardeş Küba halkını desteklemeye devam edecektir.
Daha önce BM Güvenlik Konseyi, İran’dan Arap ülkelerine yönelik saldırılarını durdurmasını talep eden karar tasarısını kabul etmişti. Kararda, ABD ve İsrail’in eylemlerine dair herhangi bir atıf veya kınama yer almazken, İran’ın Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün topraklarındaki hedeflere düzenlediği saldırılar kınanıyor ve bu saldırıların derhal durdurulması isteniyor.