https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/birlesmis-milletler-guvenlik-konseyinden-iran-karari-1104187086.html

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Sputnik Türkiye

BM Güvenlik Konseyi, İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdurmasını öngören kararı kabul etti. 13 oyla kabul edilen kararda, İran’dan 7... 11.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-11T23:33+0300

2026-03-11T23:33+0300

2026-03-11T23:33+0300

dünya

ortadoğu

i̇ran

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

i̇srail

abd

kuveyt

umman

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101083326_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_54218af6cb4daa70d1798d921ede6b1a.jpg

İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulunan bir karar BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi.Kararda, söz konusu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve 'uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit' oluşturduğu belirtildi.13 oyla kabul edilen ve 2 ülkenin çekimser kaldığı kararda, İran’dan Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Ürdün’e yönelik tüm saldırıları derhal durdurması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/iran-ateskes-sartlarini-acikladi-1104185940.html

i̇ran

i̇srail

abd

kuveyt

umman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇ran, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, i̇srail, abd, kuveyt, umman