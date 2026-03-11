Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/birlesmis-milletler-guvenlik-konseyinden-iran-karari-1104187086.html
İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulunan bir karar BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi.Kararda, söz konusu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve 'uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit' oluşturduğu belirtildi.13 oyla kabul edilen ve 2 ülkenin çekimser kaldığı kararda, İran’dan Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Ürdün’e yönelik tüm saldırıları derhal durdurması talep edildi.
BM Güvenlik Konseyi, İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdurmasını öngören kararı kabul etti. 13 oyla kabul edilen kararda, İran’dan 7 ülkeye yönelik saldırıları durdurması istendi.
İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulunan bir karar BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi.
Kararda, söz konusu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve 'uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit' oluşturduğu belirtildi.
13 oyla kabul edilen ve 2 ülkenin çekimser kaldığı kararda, İran’dan Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Ürdün’e yönelik tüm saldırıları derhal durdurması talep edildi.