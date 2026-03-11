Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
23:33 11.03.2026
İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulunan bir karar BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi.Kararda, söz konusu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve 'uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit' oluşturduğu belirtildi.13 oyla kabul edilen ve 2 ülkenin çekimser kaldığı kararda, İran'dan Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Ürdün'e yönelik tüm saldırıları derhal durdurması talep edildi.
ortadoğu, i̇ran, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, i̇srail, abd, kuveyt, umman
ortadoğu, i̇ran, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, i̇srail, abd, kuveyt, umman

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

23:33 11.03.2026
BM Güvenlik Konseyi, İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdurmasını öngören kararı kabul etti. 13 oyla kabul edilen kararda, İran’dan 7 ülkeye yönelik saldırıları durdurması istendi.
İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulunan bir karar BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi.
Kararda, söz konusu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve 'uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit' oluşturduğu belirtildi.
13 oyla kabul edilen ve 2 ülkenin çekimser kaldığı kararda, İran’dan Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Ürdün’e yönelik tüm saldırıları derhal durdurması talep edildi.
