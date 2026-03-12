https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/rus-askeri-analist-iran-etrafindaki-catisma-kievin-patriot-fuze-stokunu-tuketebilir-1104209656.html

Rus askeri analist: İran etrafındaki çatışma, Kiev'in Patriot füze stokunu tüketebilir

Rus askeri analist: İran etrafındaki çatışma, Kiev'in Patriot füze stokunu tüketebilir

Sputnik Türkiye

Rus askeri analist Korotçenko, ABD ile İsrail'in İran saldırılarına karşı yoğun olarak kullandığı Patriot önleyici füzelerinin azalması nedeniyle Ukrayna'nın... 12.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-12T16:23+0300

2026-03-12T16:23+0300

2026-03-12T16:23+0300

görüş

i̇gor korotçenko

ukrayna

i̇ran

patriot

ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi

rusya

abd

i̇srail

sputnik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0c/1083735616_0:29:821:490_1920x0_80_0_0_9a4cd8ed69b07f43fa0e6d74f37c29a0.png

Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve askeri analist İgor Korotçenko, Sputnik’e demecinde ABD ile İsrail'in İran saldırılarına karşı yoğun olarak kullandığı Patriot sistemlerinin önleyici füzelerinin azalması nedeniyle Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerinin hızla azaldığını ve yakında tamamen tükenebileceğini belirtti.Korotçenko, “Gerçek şu ki, ABD şu anda Ukrayna'ya Patriot uçaksavar füzelerini ne doğrudan yardım yoluyla, ne de AB ülkeleri tarafından tahsis edilen gerekli mali kaynaklara mahsuben tedarik etme yeteneğine sahip değil ve yakın gelecekte sahip olmayacak” diye konuştu.Ukrayna'ya yalnızca Almanya gibi bazı AB ülkelerinin yardım sağlayabileceğine dikkat çeken Korotçenko, ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne verilecek Patriot önleyici füze sayısının yalnızca birkaç düzine ile sınırlı kalabileceğini, yakın gelecekteyse bunun tamamen imkansız hale geleceğini vurguladı:Rus uzman, böyle bir durumda Rusya'nın Zelenskiy rejiminin varlığını sağlayan Ukrayna'nın kritik altyapısına ve Ukrayna devlet ve askeri sanayi potansiyeline yönelik saldırılarının etkinliğinin önemli ölçüde arttığını vurgulayarak, “Düşmanın elinde onları önleyecek bir şey olmayacak” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/msb-duyurdu-malatyaya-patriot-konuslandirilacak-1104137159.html

ukrayna

i̇ran

rusya

abd

i̇srail

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇gor korotçenko, ukrayna, i̇ran, patriot, ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi, rusya, abd, i̇srail, sputnik, almanya, ab, ukrayna silahlı kuvvetleri, pentagon