Rus askeri analist: İran etrafındaki çatışma, Kiev'in Patriot füze stokunu tüketebilir
Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve askeri analist İgor Korotçenko, Sputnik’e demecinde ABD ile İsrail'in İran saldırılarına karşı yoğun olarak kullandığı Patriot sistemlerinin önleyici füzelerinin azalması nedeniyle Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerinin hızla azaldığını ve yakında tamamen tükenebileceğini belirtti.Korotçenko, “Gerçek şu ki, ABD şu anda Ukrayna'ya Patriot uçaksavar füzelerini ne doğrudan yardım yoluyla, ne de AB ülkeleri tarafından tahsis edilen gerekli mali kaynaklara mahsuben tedarik etme yeteneğine sahip değil ve yakın gelecekte sahip olmayacak” diye konuştu.Ukrayna'ya yalnızca Almanya gibi bazı AB ülkelerinin yardım sağlayabileceğine dikkat çeken Korotçenko, ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne verilecek Patriot önleyici füze sayısının yalnızca birkaç düzine ile sınırlı kalabileceğini, yakın gelecekteyse bunun tamamen imkansız hale geleceğini vurguladı:Rus uzman, böyle bir durumda Rusya'nın Zelenskiy rejiminin varlığını sağlayan Ukrayna'nın kritik altyapısına ve Ukrayna devlet ve askeri sanayi potansiyeline yönelik saldırılarının etkinliğinin önemli ölçüde arttığını vurgulayarak, “Düşmanın elinde onları önleyecek bir şey olmayacak” ifadelerini kullandı.
Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve askeri analist İgor Korotçenko, Sputnik’e demecinde ABD ile İsrail'in İran saldırılarına karşı yoğun olarak kullandığı Patriot sistemlerinin önleyici füzelerinin azalması nedeniyle Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerinin hızla azaldığını ve yakında tamamen tükenebileceğini belirtti.
Korotçenko, “Gerçek şu ki, ABD şu anda Ukrayna'ya Patriot uçaksavar füzelerini ne doğrudan yardım yoluyla, ne de AB ülkeleri tarafından tahsis edilen gerekli mali kaynaklara mahsuben tedarik etme yeteneğine sahip değil ve yakın gelecekte sahip olmayacak” diye konuştu.
Ukrayna'ya yalnızca Almanya gibi bazı AB ülkelerinin yardım sağlayabileceğine dikkat çeken Korotçenko, ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne verilecek Patriot önleyici füze sayısının yalnızca birkaç düzine ile sınırlı kalabileceğini, yakın gelecekteyse bunun tamamen imkansız hale geleceğini vurguladı:
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlar, ayrıca İran ordusu ile Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'ndeki ABD üslerine ve destek tesislerine yönelik büyük ölçekli misilleme saldırıları, modern Patriot füze sistemleri için önleyici füze stoğunu önemli ölçüde azalttı. Bu nedenle Pentagon için şu anda İran balistik füzelerini ve uzun menzilli Shahed insansız hava araçlarını önleme kabiliyetini yeniden kazanmak amacıyla bu hava savunma sistemlerini ve güdümlü uçaksavar füzelerini diğer bölgelerden transfer ediyor.
Rus uzman, böyle bir durumda Rusya'nın Zelenskiy rejiminin varlığını sağlayan Ukrayna'nın kritik altyapısına ve Ukrayna devlet ve askeri sanayi potansiyeline yönelik saldırılarının etkinliğinin önemli ölçüde arttığını vurgulayarak, “Düşmanın elinde onları önleyecek bir şey olmayacak” ifadelerini kullandı.