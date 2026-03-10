https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/msb-duyurdu-malatyaya-patriot-konuslandirilacak-1104137159.html

MSB duyurdu: Malatya'ya Patriot Sistemi konuşlandırılacak

MSB duyurdu: Malatya'ya Patriot Sistemi konuşlandırılacak

Milli Savunma Bakanlığı, hava sahasının korunmasına destek sağlamak için görevlendirilen bir Patriot sisteminin Malatya'da konuşlandırılacağını açıkladı. 10.03.2026, Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacağını açıkladı. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır" denildi."Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır" ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:"Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya’da konuşlandırılmaktadır. Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."

