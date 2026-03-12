Ramazan’da pek çok beslenme hatası yapılıyor
gün ortası
Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu olan Uzman Diyetisyen ve TÜKONFED Sağlık Komisyonu Üyesi Merve Gelen, Ramazan ayında yapılan beslenme hataları ve ideal beslenmeye ilişkin açıklamalarında uyarılarda bulundu.
Ramazan ayında beslenmede yapılan hatalara ilişkin konuşan Gelen, önemli uyarılarda bulundu:
“Ramazanda ortalama 14-16 saat açlık söz konusu. Vücudumuz aslında dinlenme fırsatı buluyor. Ancak maalesef bazı beslenme hatalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunların başında iftarda hızlı ve fazla yemek yemek geliyor. Bu da mideyi zorluyor ve hazımsızlık, şişkinlik, reflü gibi problemlere sebebiyet verebiliyor. Bazen insanlar uyumayı tercih ederek sahura kalkamayabiliyor. Bu yapılmadığında da açlık süresi uzuyor ve kan şekerleri düşebiliyor. Baş dönmeleri, dikkat dağınıklıkları yaşanabiliyor. Sahur gün içindeki enerjiyi dengelemek açısından çok kıymetli. Bir diğer hata da yağlı ve şekerli beslenmek. Maalesef iftar sofralarında kızartmalar ve rafine karbonhidratlar fazlaca tüketiliyor. Bunun yerine liften zengin sebzeler, tam tahıllılar tercih edilmeli. En önemli konulardan biri de yetersiz su tüketimi.”
‘Yetersiz beslenme kas kayıplarına yol açabilir’
İftardaki porsiyonların ölçülü olması gerektiğine vurgu yapan Gelen, şunları söyledi:
“Ramazan ayını kilo verme dönemi gibi düşünebiliriz ancak dengeli ve kontrollü bir şekilde beslenmek gerek. İftarda yüksek kalorili besinler yoğun tüketildiği için Ramazan ayı sonunda beklenmedik kilo artışları da yaşanabiliyor. Vücut bir dengeleme sürecinde gibi değerlendirilmeli. Porsiyonlar ölçülü olmalı ve sahur atlanmalı. Şekerli gıdalar da sınırlandırılmalı. Oruç tutmak sağlıklı bireyler açısından tolere edilebiliyor ancak tıbbi açıdan risk oluşturabildiği de oluyor. Diyabet hastaları, kan şekeri kontrolü zor olan hastaların oruç tutması riskli. Kronik böbrek hastalarının da yeterli su almaması riskli olabilir. Hamile ve emziren kadınlar, 50 yaş üstü bireylerin de dikkat etmesi gerekiyor. Yetersiz beslenme kas kayıplarına yol açabilir. Düzenli ilaç kullanan kişiler de riskli grupta yer alıyor.”