Ramazan’da pek çok beslenme hatası yapılıyor

“Ramazanda ortalama 14-16 saat açlık söz konusu. Vücudumuz aslında dinlenme fırsatı buluyor. Ancak maalesef bazı beslenme hatalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunların başında iftarda hızlı ve fazla yemek yemek geliyor. Bu da mideyi zorluyor ve hazımsızlık, şişkinlik, reflü gibi problemlere sebebiyet verebiliyor. Bazen insanlar uyumayı tercih ederek sahura kalkamayabiliyor. Bu yapılmadığında da açlık süresi uzuyor ve kan şekerleri düşebiliyor. Baş dönmeleri, dikkat dağınıklıkları yaşanabiliyor. Sahur gün içindeki enerjiyi dengelemek açısından çok kıymetli. Bir diğer hata da yağlı ve şekerli beslenmek. Maalesef iftar sofralarında kızartmalar ve rafine karbonhidratlar fazlaca tüketiliyor. Bunun yerine liften zengin sebzeler, tam tahıllılar tercih edilmeli. En önemli konulardan biri de yetersiz su tüketimi.”