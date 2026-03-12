Türkiye
Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze törenine spor camiası akın etti
Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze törenine spor camiası akın etti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü ve eski futbolcu Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.Cenazesi, İstanbul Sarıyer’deki Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Trabzonspor bayrağına sarılı olarak Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.Cenaze törenine Orhan Kaynak’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ertuğrul Doğan, Ecmel Sarıalioğlu, Adil Karaismailoğlu, Abdullah Kavukcu'yla teknik direktörler Fatih Terim, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay, Hami Mandıralı, Ertuğrul Sağlam, Tolunay Kafkas, Samet Aybaba, Orhan Ak ve eski milli kaleci Tolga Zengin katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/trabzonsporun-yardimci-antrenoru-orhan-kaynak-hayatini-kaybetti-1104154935.html
Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze törenine spor camiası akın etti

22:15 12.03.2026
Orhan Kaynak'ın cenaze töreni
Orhan Kaynak'ın cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2026
© AA / Arife Karakum
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Orhan Kaynak, Trabzonspor bayrağına sarılı olarak Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü ve eski futbolcu Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Cenazesi, İstanbul Sarıyer’deki Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Trabzonspor bayrağına sarılı olarak Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine Orhan Kaynak’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ertuğrul Doğan, Ecmel Sarıalioğlu, Adil Karaismailoğlu, Abdullah Kavukcu'yla teknik direktörler Fatih Terim, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay, Hami Mandıralı, Ertuğrul Sağlam, Tolunay Kafkas, Samet Aybaba, Orhan Ak ve eski milli kaleci Tolga Zengin katıldı.
Orhan Kaynak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2026
Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
10 Mart, 20:39
