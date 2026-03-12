https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/orhan-kaynak-son-yolculuguna-ugurlandi-cenaze-torenine-spor-camiasi-akin-etti-1104216933.html

Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze törenine spor camiası akın etti

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Orhan Kaynak, Trabzonspor bayrağına sarılı olarak Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine spor ve siyaset... 12.03.2026, Sputnik Türkiye

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü ve eski futbolcu Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.Cenazesi, İstanbul Sarıyer’deki Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Trabzonspor bayrağına sarılı olarak Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.Cenaze törenine Orhan Kaynak’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ertuğrul Doğan, Ecmel Sarıalioğlu, Adil Karaismailoğlu, Abdullah Kavukcu'yla teknik direktörler Fatih Terim, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay, Hami Mandıralı, Ertuğrul Sağlam, Tolunay Kafkas, Samet Aybaba, Orhan Ak ve eski milli kaleci Tolga Zengin katıldı.

