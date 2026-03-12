https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/orhan-kaynak-son-yolculuguna-ugurlandi-cenaze-torenine-spor-camiasi-akin-etti-1104216933.html
Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze törenine spor camiası akın etti
Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze törenine spor camiası akın etti
Sputnik Türkiye
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Orhan Kaynak, Trabzonspor bayrağına sarılı olarak Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine spor ve siyaset... 12.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-12T22:15+0300
2026-03-12T22:15+0300
2026-03-12T22:15+0300
spor
fatih terim
cenaze
cenaze töreni
cenaze evi
cenaze namazı
cenaze nakil aracı
futbol
türkiye futbol federasyonu
trabzonspor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104216759_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_b6a9d5479cc87ace20a571be97306e5c.jpg
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü ve eski futbolcu Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.Cenazesi, İstanbul Sarıyer’deki Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Trabzonspor bayrağına sarılı olarak Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.Cenaze törenine Orhan Kaynak’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ertuğrul Doğan, Ecmel Sarıalioğlu, Adil Karaismailoğlu, Abdullah Kavukcu'yla teknik direktörler Fatih Terim, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay, Hami Mandıralı, Ertuğrul Sağlam, Tolunay Kafkas, Samet Aybaba, Orhan Ak ve eski milli kaleci Tolga Zengin katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/trabzonsporun-yardimci-antrenoru-orhan-kaynak-hayatini-kaybetti-1104154935.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104216759_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26ed79f68777718d9bcbc68d5fd70124.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fatih terim, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı, futbol, türkiye futbol federasyonu, trabzonspor
fatih terim, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı, futbol, türkiye futbol federasyonu, trabzonspor
Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze törenine spor camiası akın etti
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Orhan Kaynak, Trabzonspor bayrağına sarılı olarak Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü ve eski futbolcu Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Cenazesi, İstanbul Sarıyer’deki Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Trabzonspor bayrağına sarılı olarak Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine Orhan Kaynak’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ertuğrul Doğan, Ecmel Sarıalioğlu, Adil Karaismailoğlu, Abdullah Kavukcu'yla teknik direktörler Fatih Terim, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay, Hami Mandıralı, Ertuğrul Sağlam, Tolunay Kafkas, Samet Aybaba, Orhan Ak ve eski milli kaleci Tolga Zengin katıldı.