Nebenzya: Ukrayna’nın Bryansk’a füze saldırısı vahşice bir suç

Kiev ve Londra, gerilimi daha da arttırmanın yollarını arıyor. Bu yeni bir taktik değil; her gerçek çözüm ihtimali ortaya çıktığında defalarca uygulandı. Bryansk’a yönelik saldırının zamanlamasının, Washington’dan gelen ve Ukrayna çözümüne dair müzakerelerin dönüm noktasına geldiği yönündeki sinyallerle çakışması herhalde tesadüf değil.