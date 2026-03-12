https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/nebenzya-ukraynanin-bryanska-fuze-saldirisi-vahsice-bir-suc-1104187993.html
Nebenzya: Ukrayna’nın Bryansk’a füze saldırısı vahşice bir suç
Nebenzya: Ukrayna’nın Bryansk’a füze saldırısı vahşice bir suç
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna ordusunun Bryansk kentine düzenlediği füze saldırısını “Kiev rejiminin bir başka vahşi suçu” olarak... 12.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-12T01:24+0300
2026-03-12T01:24+0300
2026-03-12T01:24+0300
dünya
vasiliy nebenzya
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna
bryansk
kiev
ukrayna silahlı kuvvetleri
abd
londra
çifte standart
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060691306_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5b3098be22e08a39f21759cf1541b4f6.jpg
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 10 Mart’ta Rusya’nın Bryansk kentine gerçekleştirdiği füze saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebenzya, saldırıyı “Kiev’deki neonazi rejimin, sivil nüfusa karşı işlediği barbarca bir suç” olarak tanımladı.Nebenzya, Kiev ve Londra’nın barış görüşmelerine fırsat vermek yerine gerilimi daha da tırmandırmaya çalıştığına dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/rus-disisleri-ingiliz-fuzeleriyle-yapilan-bryansk-saldirisi-diplomatik-cozumu-hedef-aliyor-1104180122.html
ukrayna
bryansk
kiev
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060691306_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_f5844c9b8dbada1f811c2cf87bf52c13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, bryansk, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, abd, londra, çifte standart
vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, bryansk, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, abd, londra, çifte standart
Nebenzya: Ukrayna’nın Bryansk’a füze saldırısı vahşice bir suç
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna ordusunun Bryansk kentine düzenlediği füze saldırısını “Kiev rejiminin bir başka vahşi suçu” olarak nitelendirerek, BM Sekretaryası’nı olaya çifte standarttan uzak, net bir değerlendirme yapmaya çağırdı.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 10 Mart’ta Rusya’nın Bryansk kentine gerçekleştirdiği füze saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebenzya, saldırıyı “Kiev’deki neonazi rejimin, sivil nüfusa karşı işlediği barbarca bir suç” olarak tanımladı.
Kasıtlı olarak vurulan bölge, çok katlı konutların, çocuk ürünleri satan mağazaların, bir üniversitenin ve diğer sivil altyapı tesislerinin bulunduğu canlı bir iş merkezidir.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ni çifte standart politikasından vazgeçmeye ve bu canavarca saldırı hakkında doğru, açık ve net bir değerlendirme yapmaya çağırıyoruz.
Nebenzya, Kiev ve Londra’nın barış görüşmelerine fırsat vermek yerine gerilimi daha da tırmandırmaya çalıştığına dikkat çekti.
Kiev ve Londra, gerilimi daha da arttırmanın yollarını arıyor. Bu yeni bir taktik değil; her gerçek çözüm ihtimali ortaya çıktığında defalarca uygulandı. Bryansk’a yönelik saldırının zamanlamasının, Washington’dan gelen ve Ukrayna çözümüne dair müzakerelerin dönüm noktasına geldiği yönündeki sinyallerle çakışması herhalde tesadüf değil.