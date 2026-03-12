https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/nebenzya-bmgkde-iran-konulu-tasarinin-kabul-edilmemesinden-derin-hayal-kirikligi-duyduk-1104187518.html
Nebenzya: BMGK'de İran konulu tasarının kabul edilmemesinden derin hayal kırıklığı duyduk
Nebenzya: BMGK'de İran konulu tasarının kabul edilmemesinden derin hayal kırıklığı duyduk
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Moskova'nın Ortadoğu'da ateşkes ve sivillere yönelik saldırıların kınanmasını öngören İran konulu tasarısının... 12.03.2026
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin Moskova tarafından sunulan Ortadoğu ve İran’la ilgili karar tasarısını kabul edememesinin “derin hayal kırıklığı” yarattığını söyledi.Rusya’nın sunduğu tasarı, Ortadoğu’da ateşkes çağrısı yapılmasını ve sivillere yönelik saldırıların kınanmasını öngörüyordu. Tasarıya dört ülke destek verirken, dokuz ülke çekimser kaldı.Konsey’in daimi üyesi olan ABD, karar tasarısını veto etti. Letonya ise tasarıya karşı oy kullandı. ‘ABD ve İsrail’in saldırıları görmezden geliniyor’İran’ın saldırılarını kınayan BM Güvenlik Konseyi kararını da değerlendiren Nebenzya, kararın ABD ve İsrail’in “sebepsiz saldırılarını” tamamen yok saydığını, belgenin İran’a karşı yeni saldırılara adeta izin verir nitelikte olduğunu belirtti.Nebenzya, karar tasarısını hazırlayanların, İran’ın saldırılarını kınarken ABD ve İsrail’in “sebepsiz ve kışkırtılmamış saldırılarına göz yummayı teklif ettiğini” vurguladı. Rus diplomat, kararda, İran’ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarının durdurulmasının istendiği, ancak Washington ve Tel Aviv’in eylemlerinin ne anıldığı ne de kınandığına dikkat çekti.Nebenzya, söz konusu kararın “İran’a karşı saldırganlığın sürdürülmesine izin veren bir belge" olarak da yorumlanabileceğini belirterek, ABD’nin bölgedeki üslerini savunma amaçlı değil, saldırı amaçlı kullandığını vurguladı.
00:13 12.03.2026 (güncellendi: 00:29 12.03.2026)
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Moskova’nın Ortadoğu’da ateşkes ve sivillere yönelik saldırıların kınanmasını öngören İran konulu tasarısının BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edilmemesinin “derin hayal kırıklığı” yarattığını belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin Moskova tarafından sunulan Ortadoğu ve İran’la ilgili karar tasarısını kabul edememesinin “derin hayal kırıklığı” yarattığını söyledi.
Bugün Güvenlik Konseyi’nin bu denli ihtiyaç duyulan bir kararı kabul edememiş olmasından derin hayal kırıklığı duyuyoruz.
Rusya’nın sunduğu tasarı, Ortadoğu’da ateşkes çağrısı yapılmasını ve sivillere yönelik saldırıların kınanmasını öngörüyordu. Tasarıya dört ülke destek verirken, dokuz ülke çekimser kaldı.
Konsey’in daimi üyesi olan ABD, karar tasarısını veto etti. Letonya ise tasarıya karşı oy kullandı.
‘ABD ve İsrail’in saldırıları görmezden geliniyor’
İran’ın saldırılarını kınayan BM Güvenlik Konseyi kararını da değerlendiren Nebenzya, kararın ABD ve İsrail’in “sebepsiz saldırılarını” tamamen yok saydığını, belgenin İran’a karşı yeni saldırılara adeta izin verir nitelikte olduğunu belirtti.
Nebenzya, karar tasarısını hazırlayanların, İran’ın saldırılarını kınarken ABD ve İsrail’in “sebepsiz ve kışkırtılmamış saldırılarına göz yummayı teklif ettiğini” vurguladı. Rus diplomat, kararda, İran’ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarının durdurulmasının istendiği, ancak Washington ve Tel Aviv’in eylemlerinin ne anıldığı ne de kınandığına dikkat çekti.
Uluslararası ilişkiler konusunda bilgisi olmayan biri bu kararı okuduğunda, ister istemez Tahran’ın kendi isteğiyle ve kötü niyetle, hiçbir gerekçe olmadan Arap ülkelerine saldırdığı izlenimine kapılır. İran topraklarına yönelik saldırılar ve bunların arkasında kimin olduğu belgede bırakın tartışılmayı, tamamen görmezden geliniyor.
Nebenzya, söz konusu kararın “İran’a karşı saldırganlığın sürdürülmesine izin veren bir belge" olarak da yorumlanabileceğini belirterek, ABD’nin bölgedeki üslerini savunma amaçlı değil, saldırı amaçlı kullandığını vurguladı.
Washington agresif eylemleriyle aslında Körfez ülkelerini de riske atmış durumda. Kabul edilen karar, Ortadoğu’da barışa hizmet etmeyecek, aksine kilit aktörler arasındaki anlaşmazlıkları derinleştirecek.