https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/crocus-teror-saldirisi-davasinin-faillerinden-ucu-mahkemede-sucunu-kabul-etti-1098353216.html

Crocus terör saldırısı davasının faillerinden üçü mahkemede suçunu kabul etti

Crocus terör saldırısı davasının faillerinden üçü mahkemede suçunu kabul etti

Sputnik Türkiye

Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yürütülen davanın sanıklarından üçünün suçlarını kabul ettiği, bir kişinin de kısmen... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T19:00+0300

2025-08-04T19:00+0300

2025-08-04T19:06+0300

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itiraf

moskova

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Davaya katılanlardan bir kişinin Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, terör saldırısının faillerinden üçü mahkemede suçunu kabul etti, bir diğeri ise suçunu kısmen kabul etti.Bugün esasen görüşülmeye başlanan davanın durulması, katılanların güvenliğinin sağlanması gerekçesi ile kamuoyuna kapalı olarak yapılıyor. En son bilgiye göre mahkeme, sanıkların tutukluluk sürelerini 6 ay uzattı.Crocus City Hall saldırısıMoskova Bölgesi’nin Krasnogorsk ilçesinde yer alan Crocus City Hall’de, 22 Mart 2024'te terör saldırısı meydana gelmişti. Saldırganlar, binadaki insanlara otomatik silahlarla ateş açtıktan sonra salonu ateşe vermişti. Saldırıda 149 kişi hayatını kaybederken 609 kişi yaralanmış, bir kişi kaybolmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/crocus-davasinda-daha-once-aciklanmayan-saniklarin-fotograflari-ortaya-cikti-1098292601.html

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rusya, crocus city hall, terör saldırısı, dava, sanık, itiraf, moskova