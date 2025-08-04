https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/crocus-teror-saldirisi-davasinin-faillerinden-ucu-mahkemede-sucunu-kabul-etti-1098353216.html
Crocus terör saldırısı davasının faillerinden üçü mahkemede suçunu kabul etti
Crocus terör saldırısı davasının faillerinden üçü mahkemede suçunu kabul etti
Sputnik Türkiye
Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yürütülen davanın sanıklarından üçünün suçlarını kabul ettiği, bir kişinin de kısmen... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T19:00+0300
2025-08-04T19:00+0300
2025-08-04T19:06+0300
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Davaya katılanlardan bir kişinin Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, terör saldırısının faillerinden üçü mahkemede suçunu kabul etti, bir diğeri ise suçunu kısmen kabul etti.Bugün esasen görüşülmeye başlanan davanın durulması, katılanların güvenliğinin sağlanması gerekçesi ile kamuoyuna kapalı olarak yapılıyor. En son bilgiye göre mahkeme, sanıkların tutukluluk sürelerini 6 ay uzattı.Crocus City Hall saldırısıMoskova Bölgesi’nin Krasnogorsk ilçesinde yer alan Crocus City Hall’de, 22 Mart 2024'te terör saldırısı meydana gelmişti. Saldırganlar, binadaki insanlara otomatik silahlarla ateş açtıktan sonra salonu ateşe vermişti. Saldırıda 149 kişi hayatını kaybederken 609 kişi yaralanmış, bir kişi kaybolmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/crocus-davasinda-daha-once-aciklanmayan-saniklarin-fotograflari-ortaya-cikti-1098292601.html
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rusya, crocus city hall, terör saldırısı, dava, sanık, itiraf, moskova
rusya, crocus city hall, terör saldırısı, dava, sanık, itiraf, moskova
Crocus terör saldırısı davasının faillerinden üçü mahkemede suçunu kabul etti
19:00 04.08.2025 (güncellendi: 19:06 04.08.2025)
Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yürütülen davanın sanıklarından üçünün suçlarını kabul ettiği, bir kişinin de kısmen kabul ettiği öğrenildi
Davaya katılanlardan bir kişinin Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, terör saldırısının faillerinden üçü mahkemede suçunu kabul etti, bir diğeri ise suçunu kısmen kabul etti.
Fariduni suçunu kabul ettiğini ve pişman olduğunu söyledi, Mirzoyev de suçunu kabul etti ve mağdurlardan af diledi, Fayzov suçunu kabul etti ve yangın için af diledi. Raçabalizoda suçunu kısmen itiraf etti, Vilayet Horasan (terör örgütü) üyesi olduğunu, cihat ettiğini itiraf etti, ancak terör eylemi gerçekleştirdiğini kabul etmedi.
Bugün esasen görüşülmeye başlanan davanın durulması, katılanların güvenliğinin sağlanması gerekçesi ile kamuoyuna kapalı olarak yapılıyor. En son bilgiye göre mahkeme, sanıkların tutukluluk sürelerini 6 ay uzattı.
Crocus City Hall saldırısı
Moskova Bölgesi’nin Krasnogorsk ilçesinde yer alan Crocus City Hall’de, 22 Mart 2024'te terör saldırısı meydana gelmişti. Saldırganlar, binadaki insanlara otomatik silahlarla ateş açtıktan sonra salonu ateşe vermişti. Saldırıda 149 kişi hayatını kaybederken 609 kişi yaralanmış, bir kişi kaybolmuştu.