Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/marmara-dahil-sicakliklarda-ani-degisiklikler-bekleniyor-yagissiz-gunler-devam-ediyor-bugun-hava-1104190147.html
Marmara dahil sıcaklıklarda ani değişiklikler bekleniyor, yağışsız günler devam ediyor: Bugün hava nasıl olacak?
Marmara dahil sıcaklıklarda ani değişiklikler bekleniyor, yağışsız günler devam ediyor: Bugün hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji’ye göre 12 Mart’ta Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don, kuzey ve doğuda pus ve yer yer sis görülebilir. Doğu... 12.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-12T07:34+0300
2026-03-12T07:34+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/12/1049916962_0:45:716:448_1920x0_80_0_0_c00867949175aa06a4b6b06d3ca2930c.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Mart hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarının Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/fatih-altayli-unlu-tarihci-ilber-ortayli-icin-dua-istedi-cok-ciddi-saglik-sorunlariyla-mucadele-1104166166.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/12/1049916962_64:0:712:486_1920x0_80_0_0_171fd6a5bb14f36f2ff8bb0bf53bd359.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu
hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu

Marmara dahil sıcaklıklarda ani değişiklikler bekleniyor, yağışsız günler devam ediyor: Bugün hava nasıl olacak?

07:34 12.03.2026
© AAHava ısınıyor
Hava ısınıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2026
© AA
Abone ol
Meteoroloji’ye göre 12 Mart’ta Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don, kuzey ve doğuda pus ve yer yer sis görülebilir. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ ve kar erimesi riski bulunurken, Marmara’da sıcaklık 2-4 derece düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Mart hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde genelinde yağış beklenmiyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ – 14°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
MANİSA – 20°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 27°C – Az bulutlu ve açık
ANTALYA – 19°C – Az bulutlu ve açık
HATAY – 19°C – Az bulutlu ve açık
MERSİN – 23°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – 14°C – Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI – 15°C – Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR – 16°C – Az bulutlu ve açık
KONYA – 15°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU – 14°C – Az bulutlu ve açık
DÜZCE – 15°C – Az bulutlu ve açık
KASTAMONU – 15°C – Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK – 9°C – Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 11°C – Parçalı ve az bulutlu
TOKAT – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – 2°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS – 0°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN – 2°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – 15°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP – 16°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT – 14°C – Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA – 17°C – Az bulutlu ve açık
İlber Ortaylı X - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
YAŞAM
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı 5 gündür yoğun bakımda: Çok ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor
Dün, 10:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала