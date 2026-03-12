https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/marmara-dahil-sicakliklarda-ani-degisiklikler-bekleniyor-yagissiz-gunler-devam-ediyor-bugun-hava-1104190147.html

Marmara dahil sıcaklıklarda ani değişiklikler bekleniyor, yağışsız günler devam ediyor: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’ye göre 12 Mart’ta Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don, kuzey ve doğuda pus ve yer yer sis görülebilir. Doğu... 12.03.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Mart hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarının Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

