Marmara dahil sıcaklıklarda ani değişiklikler bekleniyor, yağışsız günler devam ediyor: Bugün hava nasıl olacak?
© AAHava ısınıyor
© AA
Abone ol
Meteoroloji’ye göre 12 Mart’ta Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don, kuzey ve doğuda pus ve yer yer sis görülebilir. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ ve kar erimesi riski bulunurken, Marmara’da sıcaklık 2-4 derece düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Mart hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde genelinde yağış beklenmiyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
MANİSA – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 27°C – Az bulutlu ve açık
ANTALYA – 19°C – Az bulutlu ve açık
HATAY – 19°C – Az bulutlu ve açık
MERSİN – 23°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – 14°C – Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI – 15°C – Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR – 16°C – Az bulutlu ve açık
KONYA – 15°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU – 14°C – Az bulutlu ve açık
DÜZCE – 15°C – Az bulutlu ve açık
KASTAMONU – 15°C – Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK – 9°C – Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 11°C – Parçalı ve az bulutlu
TOKAT – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – 2°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS – 0°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN – 2°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – 15°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP – 16°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT – 14°C – Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA – 17°C – Az bulutlu ve açık