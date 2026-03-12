Türkiye
Mahkeme kararını açıkladı: Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında hapis cezası verildi
Mahkeme kararını açıkladı: Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında hapis cezası verildi
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin "darbe çağrışımı" davasında, haklarında verilen hüküm Yargıtay tarafından üçüncü kez bozulan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan, yeniden yargılandıkları davada "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Ilıcak, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan Nazlı Ilıcak'a 3 yıl 9 ay, Ahmet Altan'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
16:57 12.03.2026
Ahmet Altan - Nazlı Ilıcak
Ahmet Altan - Nazlı Ilıcak
Abone ol
Yargıtay'ın bozma kararının ardından Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Silahlı terör örgütüne yardım etme suçlamasından Ilıcak ve Altan'a hapis cezası verildi.
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin "darbe çağrışımı" davasında, haklarında verilen hüküm Yargıtay tarafından üçüncü kez bozulan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan, yeniden yargılandıkları davada "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Ilıcak, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan Nazlı Ilıcak'a 3 yıl 9 ay, Ahmet Altan'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
