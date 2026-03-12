https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/mahkeme-kararini-acikladi-ahmet-altan-ve-nazli-ilicak-hakkinda-hapis-cezasi-verildi--1104210766.html
Mahkeme kararını açıkladı: Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında hapis cezası verildi
Mahkeme kararını açıkladı: Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
Yargıtay'ın bozma kararının ardından Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Silahlı terör örgütüne yardım etme... 12.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-12T16:57+0300
2026-03-12T16:57+0300
2026-03-12T17:02+0300
türki̇ye
nazlı ilıcak
yargıtay
ağır ceza mahkemesi
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104210579_0:23:468:286_1920x0_80_0_0_bbb0f93a4cfa3949c3a4e9934e5d9b59.jpg
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin "darbe çağrışımı" davasında, haklarında verilen hüküm Yargıtay tarafından üçüncü kez bozulan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan, yeniden yargılandıkları davada "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Ilıcak, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan Nazlı Ilıcak'a 3 yıl 9 ay, Ahmet Altan'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/cinsel-taciz-iddiasiyla-tutuklanmisti-gorele-belediye-baskani-hasbi-dede-tahliye-edildi-1104206292.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104210579_0:26:468:377_1920x0_80_0_0_3d28de9c0fbbff4bc324717ba1d6308f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nazlı ilıcak, yargıtay, ağır ceza mahkemesi, ceza
nazlı ilıcak, yargıtay, ağır ceza mahkemesi, ceza
Mahkeme kararını açıkladı: Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında hapis cezası verildi
16:57 12.03.2026 (güncellendi: 17:02 12.03.2026)
Yargıtay'ın bozma kararının ardından Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Silahlı terör örgütüne yardım etme suçlamasından Ilıcak ve Altan'a hapis cezası verildi.
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin "darbe çağrışımı" davasında, haklarında verilen hüküm Yargıtay tarafından üçüncü kez bozulan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan, yeniden yargılandıkları davada "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Ilıcak, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan Nazlı Ilıcak'a 3 yıl 9 ay, Ahmet Altan'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.