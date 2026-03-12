https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/mahkeme-kararini-acikladi-ahmet-altan-ve-nazli-ilicak-hakkinda-hapis-cezasi-verildi--1104210766.html

Mahkeme kararını açıkladı: Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında hapis cezası verildi

Mahkeme kararını açıkladı: Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Silahlı terör örgütüne yardım etme... 12.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-12T16:57+0300

2026-03-12T16:57+0300

2026-03-12T17:02+0300

türki̇ye

nazlı ilıcak

yargıtay

ağır ceza mahkemesi

ceza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104210579_0:23:468:286_1920x0_80_0_0_bbb0f93a4cfa3949c3a4e9934e5d9b59.jpg

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin "darbe çağrışımı" davasında, haklarında verilen hüküm Yargıtay tarafından üçüncü kez bozulan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan, yeniden yargılandıkları davada "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Ilıcak, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan Nazlı Ilıcak'a 3 yıl 9 ay, Ahmet Altan'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/cinsel-taciz-iddiasiyla-tutuklanmisti-gorele-belediye-baskani-hasbi-dede-tahliye-edildi-1104206292.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nazlı ilıcak, yargıtay, ağır ceza mahkemesi, ceza