Aylık 10 bin lira burs tuzağı: Öğrenciler IBAN dolandırıcılığıyla suçlu durumuna düşüyor
Aylık 10 bin lira burs tuzağı: Öğrenciler IBAN dolandırıcılığıyla suçlu durumuna düşüyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Başkale Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi ve avukat Dr. Muhammed Burak Görentaş, "burs... 08.03.2026
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Başkale Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi ve avukat Dr. Muhammed Burak Görentaş, "burs verilecek" adı altında yapılan IBAN dolandırıcılığına karşı öğrencileri uyardı.'Kimse size boş yere burs vermez'Dolandırıcıların sürekli yeni yöntemler geliştirdiğine dikkati çeken Görentaş, şunları kaydetti:Van'da bu konuda devam eden yargılama süreçlerinden örnekler veren Görentaş, hakkında dava açılan bazı öğrenciler için hapis cezası talep edildiğini dile getirdi.Çok ciddi mağduriyetlerin yaşandığını anlatan Görentaş, "Öğrencilerin hayatı kararıp gidiyor. Kimse size boş yere burs vermez. Burs verecek kişiler de herhangi bir uygulama indirmenizi istemez. İndirdiğiniz uygulamanın ne olduğunu iyi bilmelisiniz. Elektronik para veya banka hesaplarınız üzerinden neler olduğunu, ne kadar para girdiğini ve çıktığını takip etmelisiniz. Şüpheli bir durum fark ederseniz derhal savcılığa başvurmalısınız." diye konuştu.'Suç işlemedikleri halde mağdur oluyor ve ceza alabiliyorlar'Son dönemde IBAN dolandırıcılığında ciddi artış yaşandığını aktaran Görentaş, şöyle devam etti:
14:53 08.03.2026
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Başkale Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi ve avukat Dr. Muhammed Burak Görentaş, "burs verilecek" adı altında yapılan IBAN dolandırıcılığına karşı öğrencileri uyardı.
'Kimse size boş yere burs vermez'

Dolandırıcıların sürekli yeni yöntemler geliştirdiğine dikkati çeken Görentaş, şunları kaydetti:
"Özellikle öğrencileri hedef alan bir dolandırıcılık yöntemi bulunuyor. Öğrencilere, 'Bir uygulama indir, bu uygulamayla sana aylık burs verilecek' deniyor. Öğrenciler bunu duyduğunda genellikle kabul ediyor. Öğrencilerin indirdiği uygulamalar aslında yasal elektronik para hizmeti sunan kuruluşlara ait. Öğrenci farkında olmadan kendi adına bu elektronik sistemde bir hesap açıyor ve tüm bilgileri aracı olan dolandırıcı alıyor. Ardından öğrenciye, 'Uygulamayı silebilirsin, aylık bursun yatacak' deniyor ve çoğu öğrenci bunu onaylıyor ancak arka planda bu hesaplar, yüzbinlerce lira, bazen kara para aklama veya dolandırıcılık amacıyla kullanılıyor."
Van'da bu konuda devam eden yargılama süreçlerinden örnekler veren Görentaş, hakkında dava açılan bazı öğrenciler için hapis cezası talep edildiğini dile getirdi.
Çok ciddi mağduriyetlerin yaşandığını anlatan Görentaş, "Öğrencilerin hayatı kararıp gidiyor. Kimse size boş yere burs vermez. Burs verecek kişiler de herhangi bir uygulama indirmenizi istemez. İndirdiğiniz uygulamanın ne olduğunu iyi bilmelisiniz. Elektronik para veya banka hesaplarınız üzerinden neler olduğunu, ne kadar para girdiğini ve çıktığını takip etmelisiniz. Şüpheli bir durum fark ederseniz derhal savcılığa başvurmalısınız." diye konuştu.

'Suç işlemedikleri halde mağdur oluyor ve ceza alabiliyorlar'

Son dönemde IBAN dolandırıcılığında ciddi artış yaşandığını aktaran Görentaş, şöyle devam etti:
"Bu durum artık öğrenciler kadar akademisyenleri de etkiliyor. Örneğin, bir kişi büyük bir şirket veya holding adına yatırım danışmanlığı adı altında arayarak, farkında olmadan hesapları dolandırıcılık aracı olarak kullanıyor. Savcılık, dolandırıcılığı tespit ettiğinde IBAN sahibi kişiyi suçlu olarak görebiliyor. Bu kişiler çoğu zaman suç işlemedikleri halde mağdur oluyor ve ceza alabiliyorlar. Mahkeme süreçlerinin uzaması psikolojik ve maddi olarak zorlayıcı da olabiliyor. Hiç kimseye, ne kadar güvendiğiniz olursa olsun hesabınızı kullandırmamalısınız. Hesap hareketlerini düzenli olarak kontrol etmelisiniz."
