Aylık 10 bin lira burs tuzağı: Öğrenciler IBAN dolandırıcılığıyla suçlu durumuna düşüyor

Aylık 10 bin lira burs tuzağı: Öğrenciler IBAN dolandırıcılığıyla suçlu durumuna düşüyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Başkale Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi ve avukat Dr. Muhammed Burak Görentaş, "burs verilecek" adı altında yapılan IBAN dolandırıcılığına karşı öğrencileri uyardı.'Kimse size boş yere burs vermez'Dolandırıcıların sürekli yeni yöntemler geliştirdiğine dikkati çeken Görentaş, şunları kaydetti:Van'da bu konuda devam eden yargılama süreçlerinden örnekler veren Görentaş, hakkında dava açılan bazı öğrenciler için hapis cezası talep edildiğini dile getirdi.Çok ciddi mağduriyetlerin yaşandığını anlatan Görentaş, "Öğrencilerin hayatı kararıp gidiyor. Kimse size boş yere burs vermez. Burs verecek kişiler de herhangi bir uygulama indirmenizi istemez. İndirdiğiniz uygulamanın ne olduğunu iyi bilmelisiniz. Elektronik para veya banka hesaplarınız üzerinden neler olduğunu, ne kadar para girdiğini ve çıktığını takip etmelisiniz. Şüpheli bir durum fark ederseniz derhal savcılığa başvurmalısınız." diye konuştu.'Suç işlemedikleri halde mağdur oluyor ve ceza alabiliyorlar'Son dönemde IBAN dolandırıcılığında ciddi artış yaşandığını aktaran Görentaş, şöyle devam etti:

