Kırım'da üst düzey Rus subaya yönelik suikast girişimi engellendi
FSB'nin Moskova'daki genel merkez binası
© Sputnik / Natalya Seliverstova
Rusya topraklarında kaos yaratmak amacıyla girişimlerini aralıksız olarak sürdüren Kiev rejimi, Rus istihbaratının koordineli faaliyetleri karşısında akamete uğramaya devam ediyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan üst düzey bir subaya yönelik terör saldırısının engellendiğini duyurdu.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kırım Cumhuriyeti'nde, Ukrayna özel servisleri tarafından Savunma Bakanlığı'na bağlı birimlerden birinde görevli üst düzey bir askere yönelik planlanan terör eylemi önlendi" dendi.
'Kiev kontrolündeki örgütle irtibat kurdu'
FSB'nin verdiği bilgilere göre, Sivastopol’de yaşayan 39 yaşındaki bölge sakini, Telegram üzerinden Kiev kontrolünde faaliyet yürüten bir terör örgütüyle bizzat iletişime geçti.
Söz konusu şahsın, ilk aşamada sabotaj eylemlerinde kullanılmak üzere Rus askerleri hakkında veri topladığı belirlendi.
'Aracı havaya uçuracaktı'
Zanlıya daha sonra, Rusya Savunma Bakanlığı personeline ait bir aracı, altına el yapımı patlayıcı yerleştirerek havaya uçurma görevi verildiği bildirildi.
Şahsın, koordinatöründen aracın plakasını, adresini, saldırı tarihini ve bombanın saklandığı zulanın koordinatlarını aldığı tespit edildi.
Rus güvenlik güçleri, zanlıyı suikastı gerçekleştiremeden suçüstü yakaladı.
Olayla ilgili terör saldırısı hazırlığı ve vatana ihanet suçlarından ceza davası açılırken, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
