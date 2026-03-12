https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/izmirde-elektrik-akimina-kapilan-iki-kisi-olmustu-mahkemeden-yeni-karar-1104217785.html

İzmir'de elektrik akımına kapılan iki kişi ölmüştü: Mahkemeden yeni karar

İzmir'de elektrik akımına kapılan iki kişi ölmüştü: Mahkemeden yeni karar

Sputnik Türkiye

İzmir’de sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada 11 sanık tahliye edildi. Mahkeme ayrıca dosya için... 12.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-12T23:31+0300

2026-03-12T23:31+0300

2026-03-12T23:31+0300

türki̇ye

i̇zmir

konak

türkiye

i̇zmir bölge adliye mahkemesi

odtü

elektrik

elektrik teli

elektrik hattı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0c/1085812360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90bdccfa6be3ff2a4a3a4163216d3d77.jpg

Konak ilçesinde 12 Temmuz 2024’te sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan hapis cezası verilen 30 sanığa ilişkin itirazları değerlendirdi. Mahkeme, delillerin büyük ölçüde toplanması ve tutukluluk sürelerini dikkate alarak 11 sanığın tahliyesine karar verdi.Ayrıca dosya kapsamında İTÜ ve ODTÜ’den uzmanların yer aldığı 5 kişilik bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasına hükmedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/izmirde-sokak-ortasinda-elektrik-akimina-kapilarak-olmuslerdi-mahkemede-ara-karar-cikti-1097966374.html

türki̇ye

i̇zmir

konak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir, konak, türkiye, i̇zmir bölge adliye mahkemesi, odtü, elektrik, elektrik teli, elektrik hattı