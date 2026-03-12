https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/izmirde-elektrik-akimina-kapilan-iki-kisi-olmustu-mahkemeden-yeni-karar-1104217785.html
İzmir'de elektrik akımına kapılan iki kişi ölmüştü: Mahkemeden yeni karar
İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada 11 sanık tahliye edildi. Mahkeme ayrıca dosya için uzmanlardan oluşan 5 kişilik bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasına karar verdi. 12.03.2026
Konak ilçesinde 12 Temmuz 2024’te sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan hapis cezası verilen 30 sanığa ilişkin itirazları değerlendirdi. Mahkeme, delillerin büyük ölçüde toplanması ve tutukluluk sürelerini dikkate alarak 11 sanığın tahliyesine karar verdi.Ayrıca dosya kapsamında İTÜ ve ODTÜ’den uzmanların yer aldığı 5 kişilik bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasına hükmedildi.
İzmir’de sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada 11 sanık tahliye edildi. Mahkeme ayrıca dosya için uzmanlardan oluşan 5 kişilik bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasına karar verdi.
Konak ilçesinde 12 Temmuz 2024’te sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan hapis cezası verilen 30 sanığa ilişkin itirazları değerlendirdi. Mahkeme, delillerin büyük ölçüde toplanması ve tutukluluk sürelerini dikkate alarak 11 sanığın tahliyesine karar verdi.
Ayrıca dosya kapsamında İTÜ ve ODTÜ’den uzmanların yer aldığı 5 kişilik bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasına hükmedildi.