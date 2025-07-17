https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/izmirde-sokak-ortasinda-elektrik-akimina-kapilarak-olmuslerdi-mahkemede-ara-karar-cikti-1097966374.html
İzmir'de sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölmüşlerdi: Mahkemede ara karar çıktı
İzmir'de sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölmüşlerdi: Mahkemede ara karar çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin davanın 7. duruşmasında, tutuklu 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T18:31+0300
2025-07-17T18:31+0300
2025-07-17T18:31+0300
türki̇ye
i̇zmir
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir valiliği
i̇zmir barosu
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
elektrik
elektrik kesintisi
elektrik santrali
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İzmir'de sağanak sırasında iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin dava görüldü.2024 yılında hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ölümüne ilişkin açılan davanın 7’nci duruşmasında, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verilirken, bir sonraki duruşma tarihi 30 Eylül olarak belirlendi.Mahkeme heyeti, duruşmada GDZ Elektrik taşeron firma yetkilileri C.D., E.B. ve M.G. hakkında 'taksirle öldürme' suçundan açılan dosyanın ana dava dosyasıyla birleştirildiğini duyurdu. Böylece sanık sayısı 42’den 45’e yükseldi. Ayrıca dosyaya yeni bilirkişi raporu eklendi. Raporda ihmaller zinciri detaylandırılırken, İzmir Valiliği’nin verdiği izin doğrultusunda İZSU’nun üst düzey yöneticileri hakkında da soruşturma başlatıldı.Duruşmada mağdur olarak ifadesi alınan esnaf Ersin Eren Çavga, olay yerinin yıllardır sorunlu olduğunu ve 2019’da haber yaptırdığını belirtti. Uyku ilaçlarıyla uyuduğunu, baskı gördüğünü ve olay sonrası iş yerinin tehdit edildiğini anlatan Çavga, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Ayrıca, yaşamını yitiren Özge Ceren’in tıp fakültesi öğrencisi iki kardeşi de duruşmada sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve yeni soruşturma izinleri doğrultusunda sürecin ilerletilmesi için duruşmayı ileri tarihe erteledi. Aile avukatı Ayşe Sarıçiçek, yeni bilirkişi raporunu inceledikten sonra detaylı beyan vereceklerini belirterek, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/izmir-buyuksehir-belediye-baskani-cemil-tugaydan-elektrik-akimina-kapilan-kisiler-hakkinda-aciklama-1085840498.html
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i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir barosu, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, elektrik hattı, elektrik teli
i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir barosu, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, elektrik hattı, elektrik teli
İzmir'de sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölmüşlerdi: Mahkemede ara karar çıktı
İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin davanın 7. duruşmasında, tutuklu 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanık sayısı yeni birleştirilen dosyayla birlikte 45’e yükselirken, İZSU’nun üst düzey yöneticileri hakkında da soruşturma izni verildi. Bir sonraki duruşma 30 Eylül’de görülecek.
İzmir'de sağanak sırasında iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin dava görüldü.
2024 yılında hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ölümüne ilişkin açılan davanın 7’nci duruşmasında, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verilirken, bir sonraki duruşma tarihi 30 Eylül olarak belirlendi.
Mahkeme heyeti, duruşmada GDZ Elektrik taşeron firma yetkilileri C.D., E.B. ve M.G. hakkında 'taksirle öldürme' suçundan açılan dosyanın ana dava dosyasıyla birleştirildiğini duyurdu. Böylece sanık sayısı 42’den 45’e yükseldi. Ayrıca dosyaya yeni bilirkişi raporu eklendi. Raporda ihmaller zinciri detaylandırılırken, İzmir Valiliği’nin verdiği izin doğrultusunda İZSU’nun üst düzey yöneticileri hakkında da soruşturma başlatıldı.
Duruşmada mağdur olarak ifadesi alınan esnaf Ersin Eren Çavga, olay yerinin yıllardır sorunlu olduğunu ve 2019’da haber yaptırdığını belirtti. Uyku ilaçlarıyla uyuduğunu, baskı gördüğünü ve olay sonrası iş yerinin tehdit edildiğini anlatan Çavga, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Ayrıca, yaşamını yitiren Özge Ceren’in tıp fakültesi öğrencisi iki kardeşi de duruşmada sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.
Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve yeni soruşturma izinleri doğrultusunda sürecin ilerletilmesi için duruşmayı ileri tarihe erteledi. Aile avukatı Ayşe Sarıçiçek, yeni bilirkişi raporunu inceledikten sonra detaylı beyan vereceklerini belirterek, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.