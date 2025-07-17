https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/izmirde-sokak-ortasinda-elektrik-akimina-kapilarak-olmuslerdi-mahkemede-ara-karar-cikti-1097966374.html

İzmir'de sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölmüşlerdi: Mahkemede ara karar çıktı

İzmir'de sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölmüşlerdi: Mahkemede ara karar çıktı

Sputnik Türkiye

İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin davanın 7. duruşmasında, tutuklu 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T18:31+0300

2025-07-17T18:31+0300

2025-07-17T18:31+0300

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İzmir'de sağanak sırasında iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin dava görüldü.2024 yılında hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ölümüne ilişkin açılan davanın 7’nci duruşmasında, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verilirken, bir sonraki duruşma tarihi 30 Eylül olarak belirlendi.Mahkeme heyeti, duruşmada GDZ Elektrik taşeron firma yetkilileri C.D., E.B. ve M.G. hakkında 'taksirle öldürme' suçundan açılan dosyanın ana dava dosyasıyla birleştirildiğini duyurdu. Böylece sanık sayısı 42’den 45’e yükseldi. Ayrıca dosyaya yeni bilirkişi raporu eklendi. Raporda ihmaller zinciri detaylandırılırken, İzmir Valiliği’nin verdiği izin doğrultusunda İZSU’nun üst düzey yöneticileri hakkında da soruşturma başlatıldı.Duruşmada mağdur olarak ifadesi alınan esnaf Ersin Eren Çavga, olay yerinin yıllardır sorunlu olduğunu ve 2019’da haber yaptırdığını belirtti. Uyku ilaçlarıyla uyuduğunu, baskı gördüğünü ve olay sonrası iş yerinin tehdit edildiğini anlatan Çavga, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Ayrıca, yaşamını yitiren Özge Ceren’in tıp fakültesi öğrencisi iki kardeşi de duruşmada sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve yeni soruşturma izinleri doğrultusunda sürecin ilerletilmesi için duruşmayı ileri tarihe erteledi. Aile avukatı Ayşe Sarıçiçek, yeni bilirkişi raporunu inceledikten sonra detaylı beyan vereceklerini belirterek, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/izmir-buyuksehir-belediye-baskani-cemil-tugaydan-elektrik-akimina-kapilan-kisiler-hakkinda-aciklama-1085840498.html

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