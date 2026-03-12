İtalyan uzman: Hizbullah ve İran, İsrail'in haberleşme sistemlerini baskılıyor
İsrail'deki radar ve uydu üslerine yönelik saldırıları değerlendiren İtalyan uzman Trombetta, İsrail'in haberleşme sistemlerinin baskılandığını ifade etti.
Roma Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Lorenzo Trombetta, Hizbullah’ın İsrail radar ve uydu üslerine yönelik saldırılarının İran'ın taktiklerini yansıttığını ancak bunun tek operasyonel plan olmadığını söyledi.
Sputnik’e verdiği demeçte her aktörün hala önemli ölçüde özerkliğe sahip olduğunu belirten İtalyan uzman, "Karşımızdaki tablo, stratejik çıkarları ve geniş bir siyasi ufku paylaşan bir aktörler kümesi ancak bu aktörlerin her biri önemli ölçüde özerkliğe sahip bir şekilde hareket ediyor" diye konuştu.
Sürekli füze uyarıları, siber saldırılar ve birden fazla cephede yürütülen koordinasyonun İsrail’in haberleşme altyapısı üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu kaydeden Trombetta, "İsrail'in birden fazla yedek haberleşme ve ortak altyapıya sahip olduğu neredeyse kesin. Ancak asıl soru, bu sistemlerin böylesine yoğun bir stres altında ne kadar verimli çalışabileceğidir" ifadelerini kullandı.
Trombetta'ya göre İsrail ordusunun karşı karşıya olduğu temel zorluklar şunlar:
Hizbullah'ın saldırıları aktif cephe sayısını artırarak İsrail'in askeri ve istihbarat kaynaklarını aynı anda farklı bölgelere yaymaya zorluyor.
İsrail askeri doktrini, kısa ve belirleyici operasyonlarda üstünlük sağlamaya odaklı. Ancak şu an tehditler birçok farklı yönden aynı anda geliyor.
Yemen'deki Ensarullah (Husi) hareketinin her an Hizbullah saldırılarına ve İran'ın uzun menzilli füze atışlarına dahil olabileceği belirtiliyor.
Trombetta’ya göre meselenin özü ani bir askeri yenilgiden ziyade, birçok cepheden gelen sürekli baskı altında stratejik bütünlüğün korunabilmesi. Henüz Yemen cephesinin tam anlamıyla açılmadığını hatırlatan uzman, İsrail'in İran, Hizbullah ve potansiyel olarak Ensarullah tarafından yürütülen asimetrik savaşa nasıl karşılık vereceğinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
