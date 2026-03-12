https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/irandan-israile-yeni-saldiri-istihbarat-karargahini-ve-iki-hava-ussunu-vurduk-1104200406.html

İran’dan İsrail’e yeni saldırı: 'İstihbarat karargahını ve iki hava üssünü vurduk'

İran ordusu, İsrail’in Tel Aviv’deki Şin Bet ile Palmachim ve Ovda hava üslerini İHA saldırılarıyla hedef aldığını açıkladı. Bölgedeki İran–İsrail savaşı... 12.03.2026, Sputnik Türkiye

İran ordusu, İsrail’e yönelik saldırılarda Tel Aviv’deki Şin Bet (İsrail iç istihbaratı) karargâhının ve iki önemli askeri hava üssünün insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındığını duyurdu.İran devlet ajansı IRNA, saldırıların Akdeniz kıyısında Yavne kentinin batısındaki Palmachim Hava Üssü ile İsrail’in güneyindeki Ovda Hava Üssüne yönelik gerçekleştirildiğini bildirdi.İsrail makamları ise saldırıların sonuçlarına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı.İsrail’de yaralı sayısı artıyorİsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 179 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların büyük bölümünün durumunun hafif olduğu bildirildi.Bakanlığa göre savaşın başlangıcından bu yana İsrail’de yaralananların toplam sayısı 2 bin 745’e yükseldi.Tel Aviv yönetiminin, savaşın başından bu yana ölü sayıları konusunda sıkı bir sansür politikası uyguladığı iddiaları da gündemde.İsrail’den Güney Lübnan’a hava saldırısıSahadaki kaynaklara göre İsrail hava kuvvetleri, Güney Lübnan’daki Rashaf ve Yater kasabaları ile Qantara kenti çevresini hedef aldı.Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana İsrail saldırılarında en az 634 kişinin öldüğünü, 1.586 kişinin yaralandığını açıklamıştı.Irak’ta İran yanlısı milislere ağır saldırıSavaşın etkileri Irak’a da yayıldı.Irak’ın Anbar vilayetinde, Suriye sınırına yakın El-Kaim bölgesindeki Halk Seferberlik Güçleri (PMF) üslerinden en az üçü saldırıya uğradı. İlk bilgilere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti.PMF resmi olarak Irak ordusuna bağlı olsa da bazı fraksiyonların İran ile yakın ilişkileri bulunuyor. Bu nedenle saldırının özellikle bu grupları hedef aldığı değerlendiriliyor.Yerel kaynaklar, saldırının savaşın başlangıcından bu yana PMF’ye yönelik en ciddi operasyonlardan biri olabileceğini belirtiyor.Erbil’e drone saldırısıSon günlerde bazı PMF grupları Irak’taki ABD üslerini hedef alıyordu.Yetkililere göre Kuzey Irak’taki Erbil çevresine en az 17 drone gönderildi, bunların büyük bölümü hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.Basra’da petrol terminali vurulduGerilimin ekonomik boyutu da büyüyor.Irak’ın güneyindeki Basra açıklarında petrol taşıyan gemilerin vurulması, ülkede ciddi ekonomik endişelere yol açtı.Yetkililere göre saldırı, gemiden gemiye petrol transferi sırasında gerçekleşti. Olayın ardından Irak yönetimi petrol terminallerindeki faaliyetleri geçici olarak durdurdu.Gemilerin füze, drone veya denizden gelen insansız araçlarla hedef alınmış olabileceği değerlendiriliyor.Irak Petrol Bakanlığı, bu tür saldırıların ülkenin ekonomisi ve deniz ticaretinin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu açıkladı.Körfez’de finans ve güvenlik alarmıBölgedeki savaşın yayılma riskinin artması üzerine Citibank, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki tüm şubelerini 12–14 Mart tarihleri arasında kapatma kararı aldı.Banka yönetimi, kararın bölgesel güvenlik riskleri nedeniyle alınan önleyici bir tedbir olduğunu belirtti.Dubai ve Kuveyt’te drone saldırılarıGerilim Körfez ülkelerine de sıçradı.Dubai yönetimi, Al Bada’a bölgesinde küçük çaplı bir drone olayı yaşandığını ve güvenlik güçlerinin duruma müdahale ettiğini açıkladı.Öte yandan Kuveyt Uluslararası Havalimanı da birkaç drone saldırısının hedefi oldu. Kuveyt resmi haber ajansı saldırıların yalnızca maddi hasara yol açtığını bildirdi.İran: Sivil altyapı bombalanıyorİran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Cafaryan, ABD ve İsrail saldırılarında sivil altyapının hedef alındığını iddia etti.Al Jazeera’ya konuşan Cafaryan, saldırılarda en az 1.395 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin ise enkaz altında kaldığını söyledi.Cafaryan’ın verdiği bilgilere göre saldırılarda:Yetkili ayrıca iki sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

