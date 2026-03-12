https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/israilin-beyrut-sahiline-cadir-kuranlara-cifte-vurus-saldirisi-en-az-8-olu-1104200239.html

İsrail’in Beyrut sahiline çadır kuranlara ‘çifte vuruş’ saldırısı: En az 8 ölü

İsrail’in Beyrut sahiline çadır kuranlara ‘çifte vuruş’ saldırısı: En az 8 ölü

Sputnik Türkiye

İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırılarında Beyrut’ta ve güneyde bir günde en az 8 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde en az 15 ölü var. Beyrut... 12.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-12T13:06+0300

2026-03-12T13:06+0300

2026-03-12T13:09+0300

dünya

i̇srail

beyrut

lübnan

lübnan sağlık bakanlığı

hizbullah

haberler

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104200078_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_238ecc36a979dd90f1ce90fc6e3a2edb.jpg

Perşembe günü Beyrut’un sahil kesiminde bulunan ve bombardımandan kaçan ailelerin çadırlarda kaldığı Ramlet al-Baida bölgesinde gerçekleşti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 31 kişinin yaralandığını açıkladı.Bölgedeki tanıklar ilk patlamanın ardından kısa süre sonra ikinci bir saldırının daha gerçekleştiğini söyledi. Bu tür saldırılar askeri terminolojide ‘çifte vuruş’ yani aynı noktaya kısa arayla ikinci kez yapılan saldırı olarak adlandırılıyor.Beyrut’tan bildiren muhabirler, saldırının İsrail’in ‘hedefli suikast girişimlerinden biri olabileceğini’, ancak bu kez daha önce hedef alınmayan bölgelerde gerçekleştirildiğini aktardı. Saldırının, İsrail’in tahliye uyarısı yaptığı bölgelerin dışında kalan bir alanda gerçekleşmesi de dikkat çekti.Gazze ve İran savaşının bölgesel çatışmaya dönüşmesiyle Lübnan cephesi de hızla tırmanıyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail’in ülkenin güneyi ve farklı bölgelerine düzenlediği diğer saldırılarda en az 7 kişinin daha öldüğünü bildirdi.Lübnanlı sağlık yetkilileri, 28 Şubat’tan bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 634’e yükseldiğini açıkladı.Lübnan’da büyük insani krizİsrail’in saldırıları sivilleri ağır biçimde etkiliyor. Yetkililere göre savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 780 bin Lübnanlı yerinden edildi.İsrail tarafında ise şimdiye kadar Lübnan’da en az iki asker hayatını kaybetti, Hizbullah roketleri nedeniyle ülkede de yaralananlar olduğu bildiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/orta-doguda-savasin-13-gunu-karsilikli-saldirilar-devam-ediyorhurmuzde-tankerler-vuruldu-iran-1104188914.html

i̇srail

beyrut

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, beyrut, lübnan, lübnan sağlık bakanlığı, hizbullah, haberler, ortadoğu