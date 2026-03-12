https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/israilin-beyrut-sahiline-cadir-kuranlara-cifte-vurus-saldirisi-en-az-8-olu-1104200239.html
İsrail’in Beyrut sahiline çadır kuranlara ‘çifte vuruş’ saldırısı: En az 8 ölü
İsrail’in Beyrut sahiline çadır kuranlara ‘çifte vuruş’ saldırısı: En az 8 ölü
İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarında Beyrut'ta ve güneyde bir günde en az 8 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde en az 15 ölü var. Beyrut...
İsrail’in Beyrut sahiline çadır kuranlara ‘çifte vuruş’ saldırısı: En az 8 ölü
13:06 12.03.2026 (güncellendi: 13:09 12.03.2026)
İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırılarında Beyrut’ta ve güneyde bir günde en az 8 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde en az 15 ölü var. Beyrut sahilindeki Ramlet el-Beyda bölgesine düzenlenen ve ‘çifte vuruş’ olarak nitelendirilen saldırıda ise yerinden edilmiş siviller hedef oldu. Ülkede 2 Mart’tan bu yana ölü sayısı ise 634’e yükseldi.
Perşembe günü Beyrut’un sahil kesiminde bulunan ve bombardımandan kaçan ailelerin çadırlarda kaldığı Ramlet al-Baida bölgesinde gerçekleşti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 31 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bölgedeki tanıklar ilk patlamanın ardından kısa süre sonra ikinci bir saldırının daha gerçekleştiğini söyledi. Bu tür saldırılar askeri terminolojide ‘çifte vuruş’ yani aynı noktaya kısa arayla ikinci kez yapılan saldırı olarak adlandırılıyor.
Beyrut’tan bildiren muhabirler, saldırının İsrail’in ‘hedefli suikast girişimlerinden biri olabileceğini’, ancak bu kez daha önce hedef alınmayan bölgelerde gerçekleştirildiğini aktardı. Saldırının, İsrail’in tahliye uyarısı yaptığı bölgelerin dışında kalan bir alanda gerçekleşmesi de dikkat çekti.
Gazze ve İran savaşının bölgesel çatışmaya dönüşmesiyle Lübnan cephesi de hızla tırmanıyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail’in ülkenin güneyi ve farklı bölgelerine düzenlediği diğer saldırılarda en az 7 kişinin daha öldüğünü bildirdi.
Lübnanlı sağlık yetkilileri, 28 Şubat’tan bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 634’e yükseldiğini açıkladı.
Lübnan’da büyük insani kriz
İsrail’in saldırıları sivilleri ağır biçimde etkiliyor. Yetkililere göre savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 780 bin Lübnanlı yerinden edildi.
İsrail tarafında ise şimdiye kadar Lübnan’da en az iki asker hayatını kaybetti, Hizbullah roketleri nedeniyle ülkede de yaralananlar olduğu bildiriliyor.