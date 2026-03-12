İran’dan kritik açıklama: Yeni Ruhani Lider Mücteba Hamaney yaralandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/irandan-kritik-aciklama-yeni-ruhani-lider-mucteba-hamaney-yaralandi-1104196646.html

12.03.2026

İran Dışişleri Bakanlığı, İslam Cumhuriyeti’nin yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney’in yaralandığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.Bakanlık sözcüsü İsmail Bağhayi, İtalyan gazetesi Corriere della Sera’ya verdiği röportajda, Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:“Yaralı ama kendini iyi hissediyor. İlk konuşmasını ne zaman yapacağını bilmiyorum.”Yeni liderlik sürecinin perde arkasıBağhayi, İran’da Dini Liderlik makamı için birkaç adayın yarıştığını da açıkladı.Buna göre Uzmanlar Konseyi’nde üç ya da dört isim aday olarak öne çıktı, ancak çoğunluk Mücteba Hamaney’i yeni Yüksek Lider olarak destekledi.İran’da Yüksek Liderlik makamı, ülkenin siyasi ve askeri karar alma süreçlerinde en üst otorite olarak kabul ediliyor.Ateşkes tartışmaları ve Tahran’ın mesajıİranlı sözcü, röportajında olası ateşkes şartlarına da değindi.Bağhayi, İran yönetiminin şu anda ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya odaklandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:“Haziran 2025’te, 12 gün sonra ABD ve İsrail ‘Durun’ dedi ve biz de durduk. Bu ateşkes bir farsa idi. Bu yüzden şimdi tüm ülke kendini savunmaya kararlı.”ABD ve İsrail operasyonlarıBölgede gerilimin tırmanmasına yol açan ABD ve İsrail’in İran’a yönelik büyük ölçekli askeri operasyonu 28 Şubat’ta başladı.Tel Aviv yönetimi, operasyonun amacının Tahran’ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu açıklarken, Washington yönetimi ise İran’ın donanmasını ve savunma sanayisini hedef alabileceklerini belirtti.ABD ayrıca İran halkına rejime karşı ayaklanma çağrısı yapan açıklamalarla dikkat çekti.Hamaney’in ölümü sonrası İran’da yeni dönemSaldırıların ilk gününde İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğü açıklanmış, ülke genelinde 40 günlük yas ilan edilmişti.Bu gelişmenin ardından İran yönetimi, İsrail toprakları ile Orta Doğu’daki ABD askeri hedeflerine yönelik saldırılarla misillemede bulundu.Tahran, bölgede artan gerilim karşısında ülkenin savunma kapasitesini güçlendirme ve saldırılara karşılık verme kararlılığını sürdüreceğini belirtiyor.

