İran’dan Hindistan’a Hürmüz izni çıktı
İran’dan Hindistan’a Hürmüz izni çıktı
İran’ın, Hindistan bandıralı tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdiği belirtildi. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
NDTV televizyonun haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Hindistan bayraklı tankerler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı.İki bakan arasındaki görüşmenin ardından, ‘Puşpak’ ve ‘Parimal’ olmak üzere en az iki Hint tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiği bildirilirken ABD, Avrupa ve İsrail’e ait gemilerin beklemeye devam ettiği vurgulandı.Haberde, iki gün önce de Suudi Arabistan'dan ham petrol taşıyan ve kaptanı Hintli olan Liberya bayraklı bir tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Mumbai limanına yanaştığı ifade edildi. Bu, ABD-İsrail'in İran'a saldırılar başlattığı günden bu yana deniz trafiğinin neredeyse tamamen durduğu Hürmüz Boğazı’ndan güvenli bir şekilde geçerek Hindistan'a giden ilk geminin olduğu kaydedildi.
İran’dan Hindistan’a Hürmüz izni çıktı

09:23 12.03.2026 (güncellendi: 09:24 12.03.2026)
İran’ın, Hindistan bandıralı tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdiği belirtildi.
NDTV televizyonun haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Hindistan bayraklı tankerler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı.
İki bakan arasındaki görüşmenin ardından, ‘Puşpak’ ve ‘Parimal’ olmak üzere en az iki Hint tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiği bildirilirken ABD, Avrupa ve İsrail’e ait gemilerin beklemeye devam ettiği vurgulandı.
Haberde, iki gün önce de Suudi Arabistan'dan ham petrol taşıyan ve kaptanı Hintli olan Liberya bayraklı bir tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Mumbai limanına yanaştığı ifade edildi. Bu, ABD-İsrail'in İran'a saldırılar başlattığı günden bu yana deniz trafiğinin neredeyse tamamen durduğu Hürmüz Boğazı’ndan güvenli bir şekilde geçerek Hindistan'a giden ilk geminin olduğu kaydedildi.
DÜNYA
Orta Doğu'da savaşın 13. günü: Karşılıklı saldırılar devam ediyor,Hürmüz'de tankerler vuruldu, İran şartlarını açıkladı
06:55
