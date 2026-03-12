https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/irandan-hindistana-hurmuz-izni-cikti-1104192094.html
İran’dan Hindistan’a Hürmüz izni çıktı
İran’dan Hindistan’a Hürmüz izni çıktı
Sputnik Türkiye
İran’ın, Hindistan bandıralı tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdiği belirtildi. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-12T09:23+0300
2026-03-12T09:23+0300
2026-03-12T09:24+0300
dünya
ortadoğu
i̇ran
hindistan
hürmüz boğazı
abbas arakçi
petrol tankeri
abd
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1c/1103892088_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6999cb252b6a255458f6218b68a7ee12.jpg
NDTV televizyonun haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Hindistan bayraklı tankerler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı.İki bakan arasındaki görüşmenin ardından, ‘Puşpak’ ve ‘Parimal’ olmak üzere en az iki Hint tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiği bildirilirken ABD, Avrupa ve İsrail’e ait gemilerin beklemeye devam ettiği vurgulandı.Haberde, iki gün önce de Suudi Arabistan'dan ham petrol taşıyan ve kaptanı Hintli olan Liberya bayraklı bir tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Mumbai limanına yanaştığı ifade edildi. Bu, ABD-İsrail'in İran'a saldırılar başlattığı günden bu yana deniz trafiğinin neredeyse tamamen durduğu Hürmüz Boğazı’ndan güvenli bir şekilde geçerek Hindistan'a giden ilk geminin olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/orta-doguda-savasin-13-gunu-karsilikli-saldirilar-devam-ediyorhurmuzde-tankerler-vuruldu-iran-1104188914.html
i̇ran
hindistan
hürmüz boğazı
abd
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1c/1103892088_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5d1690e73bd6533e61e42d26f0bf9156.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, i̇ran, hindistan, hürmüz boğazı, abbas arakçi, petrol tankeri, abd, i̇srail
ortadoğu, i̇ran, hindistan, hürmüz boğazı, abbas arakçi, petrol tankeri, abd, i̇srail
İran’dan Hindistan’a Hürmüz izni çıktı
09:23 12.03.2026 (güncellendi: 09:24 12.03.2026)
İran’ın, Hindistan bandıralı tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdiği belirtildi.
NDTV televizyonun haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Hindistan bayraklı tankerler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı.
İki bakan arasındaki görüşmenin ardından, ‘Puşpak’ ve ‘Parimal’ olmak üzere en az iki Hint tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiği bildirilirken ABD, Avrupa ve İsrail’e ait gemilerin beklemeye devam ettiği vurgulandı.
Haberde, iki gün önce de Suudi Arabistan'dan ham petrol taşıyan ve kaptanı Hintli olan Liberya bayraklı bir tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Mumbai limanına yanaştığı ifade edildi. Bu, ABD-İsrail'in İran'a saldırılar başlattığı günden bu yana deniz trafiğinin neredeyse tamamen durduğu Hürmüz Boğazı’ndan güvenli bir şekilde geçerek Hindistan'a giden ilk geminin olduğu kaydedildi.