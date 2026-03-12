https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/iran-savasinin-abd-vergi-mukelleflerine-maliyeti-hesaplandi-kisi-basina-800-dolar-1104199186.html

İran savaşının ABD vergi mükelleflerine maliyeti hesaplandı: Kişi başına 800 dolar

İran savaşının ABD vergi mükelleflerine maliyeti hesaplandı: Kişi başına 800 dolar

İran'daki savaşın, ABD'nin ulusal borcuna 133 milyar dolar, yani vergi mükellefi başına 800 dolar eklediği tespit edildi. 12.03.2026

Rus uzmanlar, İran savaşının ABD vergi mükellefleri için maliyetini hesapladı.Fintech platformu SharesPro'nun kurucusu Denis Astafyev, ABD’nin İran’a yönelik yürüttüğü ‘Destansı Öfke’ operasyonun günde yaklaşık 890 milyon dolara mal olduğuna dikkat çekti.Astafyev, “Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ne göre, ilk 100 saatte 3.7 milyar dolar harcandı. Pentagon, mühimmat stoklarını yenilemek için şimdiden 50 milyar dolarlık acil durum fonu talep etmeye hazırlanıyor” diyerek bu harcamaların, zaten kısıtlı olan bütçeye ek yük olduğunu kaydetti.Rus uzman, “ABD Hazine Bakanlığı’nın verilerine bakılırsa, çatışmanın başladığı günden bu yana, ulusal borç kişi başına yaklaşık 800 dolar arttı” ifadesini kullandı.Pentagon’un operasyonu 100 gün boyunca sürdürmeyi planladığı yönündeki haberlere dikkat çeken Finam şirketi uzmanı Yaroslav Kabakov, bu durumda, ABD'nin ulusal borcunun 600-800 milyar dolar daha artabileceğini belirterek, “Ek harcamalar da hesaba katıldığında, ulusal borç neredeyse 40 trilyon dolara ulaşabilir” dedi.Freedom Finance Global uzmanı Yuriy İşkitidze, bu kadar uzun süren bir askeri harekatın ABD’ye maliyetinin 100 milyar ila 300 milyar dolar arasında olacağı tahmininde bulundu. İçkitidze, “Bu gidişle, maliyetler vergi mükellefi başına 7.000-8.000 dolara kadar çıkabilir” ifadesini kullandı.İran ordusunun merkezi karargahı Hatem el-Enbiya'nın sözcüsüne göre, ABD-İsrail ortak askeri operasyonu uzarsa, Brent petrolünün fiyatı varil başına 200 dolara kadar yükselebilir. İranlı yetkili, fiyatları dizginlemek için alınan “yapay önlemlerin” bile bu durumu önlemeye yetmeyeceğini kaydetti.

