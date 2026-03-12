https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/ingiltere-churchilli-banknotlardan-kaldiriyor--1104213341.html
İngiltere, Churchill'i banknotlardan kaldırıyor
İngiltere Merkez Bankası, yeni nesil pound banknotlarında, 2. Dünya Savaşı'nın öne çıkan siyasi figürlerinden Winston Churchill'in yerine ünlü yazar Jane... 12.03.2026
İngiltere Merkez Bankası, yeni nesil pound banknotlarında, 2. Dünya Savaşı'nın öne çıkan siyasi figürlerinden Winston Churchill'in yerine ünlü yazar Jane Austen, bilgisayar bilimci Alan Turing gibi sanat ve bilim dünyasından isimlerin fotoğrafları getiriliyor.
İngiltere’de banknot tasarımlarında önemli bir değişikliğe gidiliyor. İngiltere Merkez Bankası (Bank of England), yeni nesil pound banknotlarında tarihi figürler yerine ülkeye özgü vahşi yaşamın yer alacağını açıkladı.
Buna göre uzun yıllardır banknotlarda yer alan Winston Churchill, Jane Austen, JMW Turner ve Alan Turing gibi isimlerin görselleri yeni tasarımlarda bulunmayacak.
Yeni banknotların arka yüzünde kirpi, porsuk gibi İngiltere’ye özgü hayvanlar ile bitki ve doğal manzaraların yer alabileceği belirtildi.
Doğa teması en popüler seçenek oldu
İngiltere Merkez Bankası’nın banknot tasarımlarını yenilemek için düzenlediği kamuoyu danışmasına yaklaşık 44 bin kişi katıldı.
Bu süreçte katılımcıların en çok tercih ettiği tema doğa ve vahşi yaşam oldu. Tarihi figürlerin ise tercih sıralamasında üçüncü sırada yer aldığı aktarıldı.
Merkez bankası yetkilileri, yeni banknotlarda kullanılacak görsellerin Birleşik Krallık’ı temsil eden, toplumda karşılık bulan ve tartışma yaratmayacak nitelikte olmasının hedeflendiğini belirtti.
Banknotlarda yarım asırlık gelenek değişiyor
İngiltere’de son yaklaşık 50 yıldır banknotların arka yüzlerinde tarihi kişilikler yer alıyordu. Yeni kararla birlikte bu geleneğin sona ereceği ifade edildi.
Yeni tasarımlarda banknotların ön yüzünde 2022 yılında tahta çıkan Kral III. Charles’ın portresi yer almaya devam edecek.
Tartışmalar da beraberinde geldi
Banknotlarda tarihi figürlerin kaldırılması kararı bazı çevrelerde tartışmalara yol açtı.
Bazı siyasetçilerin bu değişikliği eleştirdiği, özellikle Winston Churchill’in banknotlardan çıkarılmasının siyasi tartışmalara neden olabileceğinin ifade edildiği aktarıldı.
İngiltere Merkez Bankası baş kasiyeri Victoria Cleland, yeni tasarımlara ilişkin yaptığı değerlendirmede doğa temasının banknot güvenliği açısından da avantaj sağlayabileceğini belirterek,
“Doğa teması banknot doğrulama açısından iyi bir seçenek ve Birleşik Krallık’ın zengin vahşi yaşamını göstermemize imkan tanıyor” ifadelerini kullandı.