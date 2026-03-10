https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/eczane-eczane-dolasmaya-artik-son-ilacim-nerede-sistemi-devreye-alindi--1104139674.html

Eczane eczane dolaşmaya artık son: 'İlacım nerede' sistemi devreye alındı

Eczane eczane dolaşmaya artık son: 'İlacım nerede' sistemi devreye alındı

Sağlık Bakanlığı, reçete edilen ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu gösteren 'İlacım Nerede' özelliğini sisteme aldı. 10.03.2026

Sağlık Bakanlığı, reçete edilen ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu gösteren 'İlacım Nerede' özelliğini devreye aldı. Artık reçete edilen ilacın hangi eczanede olduğu e-Nabız sistemi üzerinden anında görülecek. Kullanıcılar ilaçlarını 'nöbetçi eczane' seçimi yaparak da sorgulayabilecek. İlacın hangi eczanede olduğu anında görülecekSağlık Bakanlığı dijital sağlık hizmetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında e-Nabız kişisel sağlık sistemine "İlacım Nerede?" adlı yeni özellik ekledi. e-Nabız hesabı olan kullanıcılar, ilaca erişimde zaman kaybını azaltmayı hedefleyen özellik sayesinde, reçetelerindeki ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu saniyeler içinde görüntüleyebilecek.Hastalar, yeni özellikle sistemde kayıtlı olan ve son 5 gün içinde düzenlenmiş reçetelerinde yer alan ilaçlarının hangi eczanede bulunduğunu ilçe bilgisiyle sorgulayabilecek.Eczane eczane dolaşmak zorunda kalınmayacak"İlacım Nerede?" özelliğiyle vatandaşlar aradıkları ilacın bulunduğu eczaneyi, "nöbetçi eczane" seçimi yaparak da sorgulayabilecek. Bu kapsamda, reçete yazıldığı halde mesai saatleri içerisinde eczaneye gidemeyenler de ilaçlarına kısa sürede erişebilecek. Uygulama, seçilen eczaneye hızlı ulaşımı da destekleyecek. İlacın bulunduğu eczane seçildiğinde uygulama üzerinden navigasyon başlatılabilecek ve vatandaşların eczaneye en kısa yoldan ulaşması sağlanacak.Vatandaşlara uyarı mesajı da gönderilecek"İlacım Nerede?" sekmesinde vatandaşlara yönelik uyarı mesajı da yer alıyor. İlacın bulunduğu eczane konumunun yer aldığı sayfada, verilerin bir gün önceki stok üzerinden güncellendiği ve ilacın o süre zarfında başka bir hastaya verilmiş olabileceği, bunun için eczaneye gidilmeden önce telefonla ilacın stokunun teyit edilmesi gerektiği hatırlatılıyor. Uygulama içerisinde veri doğruluğunu güncel tutmak amacıyla hastalar "geri bildirim sistemi"ni kullanabilecek.İlaç stok durumu, adres ve telefon bilgilerinin güncelliği ve harita lokasyon doğruluğu gibi başlıklarda vatandaşlar, uygulama üzerinden değerlendirmelerde bulunabilecek.

