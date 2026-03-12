Hizbullah karşılık veriyor: Demir Kubbe neden başarısız oldu?
22:34 12.03.2026 (güncellendi: 22:45 12.03.2026)
Hizbullah’ın yoğun roket saldırılarında İsrail’in Demir Kubbe savunmasının beklenenden düşük bir önleme oranı göstermesi, sistemin kapasitesi ve İsrail’in savaş kaynaklarının dağılımı hakkında yeni tartışmalar başlattı. Rus askeri gözlemci Yury Lyamin, Sputnik'e açıkladı.
Hizbullah, İsrail’in övülen Demir Kubbe savunmasını aştığı bildirilen büyük roket salvo saldırılarıyla güçlü bir mesaj verdi. NY Post’un, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) kaynaklarına dayandırdığı habere göre, tek bir günde fırlatılan yaklaşık 100 mühimmatın yalnızca yarısı engellenebildi.
Bu tek seferlik bir aksama mıydı, yoksa Hizbullah’ın yeni bir taktiğinin başlangıcı mı? Deneyimli Rus askeri gözlemci Yury Lyamin, Sputnik'e verdiği demeçte, İsrail'in kuzeyinde savunma yoğunluğunun genel olarak daha zayıf olduğunu söyledi.
Demir Kubbe neden başarısız oldu?
Deneyimli Rus askeri gözlemci Yury Lyamin, Sputnik’e şu açıklamaları yaptı:
“2024’te İsrail kuzey bölgeleri için maksimum ve yoğun hava savunma kapsaması sağlarken, şimdi bu uçaksavar sistemlerinin önemli bir kısmını İran İHA saldırıları ve benzer tehditlere karşı ülkenin farklı bölgelerine dağıttı. Sonuç olarak kuzeydeki savunma yoğunluğu genel olarak daha zayıf.”
Lyamin’e göre ayrıca İsrail hava kuvvetlerinin büyük bir kısmı İran cephesindeki operasyonlara ayrılmış durumda ve bu da Lübnan cephesi için daha az kaynak bırakıyor.
IDF bütçesi mevcut savaşı sürdürebilir mi?
Tamir önleme füzeleri konusunda Lyamin şu açıklamayı yapıyor:
“Bu füzeler İsrail’in Rafael şirketi ile Amerikan şirketi RTX’in iş birliğiyle üretiliyor ve üretimin büyük bir kısmı ABD’de gerçekleştiriliyor.
Geçen yılın sonunda Arkansas’ta Tamir önleme füzelerinin üretimi için yeni bir tesis daha açıldı ve üretimin büyük bölümü ABD’nin İsrail’e sağladığı askeri yardım tarafından finanse ediliyor.”
