Hizbullah, İsrail’in övülen Demir Kubbe savunmasını aştığı bildirilen büyük roket salvo saldırılarıyla güçlü bir mesaj verdi. NY Post’un, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) kaynaklarına dayandırdığı habere göre, tek bir günde fırlatılan yaklaşık 100 mühimmatın yalnızca yarısı engellenebildi.Bu tek seferlik bir aksama mıydı, yoksa Hizbullah’ın yeni bir taktiğinin başlangıcı mı? Deneyimli Rus askeri gözlemci Yury Lyamin, Sputnik'e verdiği demeçte, İsrail'in kuzeyinde savunma yoğunluğunun genel olarak daha zayıf olduğunu söyledi.Demir Kubbe neden başarısız oldu?Deneyimli Rus askeri gözlemci Yury Lyamin, Sputnik’e şu açıklamaları yaptı:Lyamin’e göre ayrıca İsrail hava kuvvetlerinin büyük bir kısmı İran cephesindeki operasyonlara ayrılmış durumda ve bu da Lübnan cephesi için daha az kaynak bırakıyor.IDF bütçesi mevcut savaşı sürdürebilir mi?Tamir önleme füzeleri konusunda Lyamin şu açıklamayı yapıyor:

