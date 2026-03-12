Hakan Fidan: İran’da iç savaş macerasına karışmaya çalışanları şimdiden uyarıyoruz

Türkiye burada çok önemli bir rol oynayabilir. Biz birlikte koordinasyon içinde çalışmak istiyoruz. Türkiye burada çok önemli bir rol oynayabilir. Biz birlikte koordinasyon içinde çalışmak istiyoruz.

İran'ın balistik füze programını sonlandırması gerekiyor. Kimse İran'da bir kaosun olmasını istemeyecektir. Bu aşamadan sonra savaşın daha da fazla tırmandırılmaması gerekiyor. Bu konuda biz özellikle bu çatışmanın sonlandırılması için ele almamız gereken konular var.