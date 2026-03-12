Hakan Fidan: İran’da iç savaş macerasına karışmaya çalışanları şimdiden uyarıyoruz
15:16 12.03.2026 (güncellendi: 15:29 12.03.2026)
© Dışişleri BakanlığıHakan Fidan ve Johann Wadephul
© Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanyalı mevkidaşı ile Wadephul düzenlediği basın toplantısında İran'da 'savaşın biran önce sona ermesi' gerektiğini söylerken İran’da iç savaş çıkarmaya çalışan her türlü plana kesinlikle karşıyız. Bu tip maceralara karışmaya çalışanları şimdiden uyarıyoruz" dedi. Wadephul ise olası mülteci akınına değindi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Güncel konuları da ele aldık. Bu savaş biran önce sona ermelidir. Türkiey olarak savaşın bitmesi için yoğun çaba içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.
Komşularımız ve ortaklarımızla iletişimdeyiz. Öte yandan ayrılıkçı senaryoların bu kez İran için gündeme getirilmek istendiğini görmekteyiz.
İran’da iç savaş çıkarmaya çalışan her türlü plana kesinlikle karşıyız. Bu tip maceralara karışmaya çalışanları şimdiden uyarıyoruz.
Wadephul: Türkiye önemli bir rol oynayabilir
Türkiye burada çok önemli bir rol oynayabilir. Biz birlikte koordinasyon içinde çalışmak istiyoruz.
İran'ın balistik füze programını sonlandırması gerekiyor. Kimse İran'da bir kaosun olmasını istemeyecektir. Bu aşamadan sonra savaşın daha da fazla tırmandırılmaması gerekiyor. Bu konuda biz özellikle bu çatışmanın sonlandırılması için ele almamız gereken konular var.
Suriye'deki iç savaştan sonra Türkiye çok büyük bir kabiliyetle 4 milyon insanı kabul etti. Birçoğu Türkiye'de yaşıyor, bazıları geri döndü. Türkiye için İran'dan gelebilecek mülteciler konusu da gündeme geliyor. Biz tabi bunun engellenmesini istiyoruz. Bunun için de Türkiye ile irtibat halindeyiz.