Eylem Tok ve Bülent Cihantimur için istenen ceza belli oldu
Eylem Tok ve Bülent Cihantimur için istenen ceza belli oldu
Eyüpsultan’da Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Eylem Tok ve Bülent Cihantimur hakkında 10 yıla kadar hapis istendi. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eylem Tok ve Bülent Cihantimur’un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.İddianamede Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu’nun 'suçluyu kayırma' ve 'delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, Berna Öcalgiray için 6 aydan 5 yıla kadar hapis istendi.Kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu belirtilen 18 yaşından küçük Timur Cihantimur hakkında ise 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan ayrı soruşturma yürütüldüğü bildirildi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
00:20 24.02.2026
24.02.2026
Eyüpsultan’da Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Eylem Tok ve Bülent Cihantimur hakkında 10 yıla kadar hapis istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eylem Tok ve Bülent Cihantimur’un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.
İddianamede Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu’nun 'suçluyu kayırma' ve 'delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, Berna Öcalgiray için 6 aydan 5 yıla kadar hapis istendi.
Kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu belirtilen 18 yaşından küçük Timur Cihantimur hakkında ise 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan ayrı soruşturma yürütüldüğü bildirildi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
eylem tok - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
TÜRKİYE
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
21 Mayıs 2025, 21:07
