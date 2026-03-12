https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/cin-disisleri-bakani-tum-ulkeler-catisan-taraflari-dur-dugmesine-basmaya-cagirmali-1104212181.html

Çin Dışişleri Bakanı: Tüm ülkeler, çatışan tarafları ‘dur’ düğmesine basmaya çağırmalı

Çin Dışişleri Bakanı: Tüm ülkeler, çatışan tarafları ‘dur’ düğmesine basmaya çağırmalı

Ortadoğu’daki çatışmanın uzamasının ‘bölgesel ve küresel istikrarı daha da zayıflatacağını’ söyleyen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Tüm ülkeler, Orta Doğu'da... 12.03.2026, Sputnik Türkiye

Çin’in üst düzey diplomatı bugün yaptığı açıklamada, Ortadoğu’daki çatışmanın uzamasının yerel halka daha fazla acı getireceğini, büyük ekonomik kayıplara yol açacağını ve bölgesel ile küresel istikrarı daha da zayıflatacağını söyledi.Çin devlet televizyonu CCTV’nin aktardığına göre Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, bu açıklamayı Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdülati ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdi ve bölgede derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.Wang’ın sözleri şöyle aktarıldı:

