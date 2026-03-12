Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı: Tüm ülkeler, çatışan tarafları ‘dur’ düğmesine basmaya çağırmalı
Çin Dışişleri Bakanı: Tüm ülkeler, çatışan tarafları ‘dur’ düğmesine basmaya çağırmalı
Ortadoğu’daki çatışmanın uzamasının ‘bölgesel ve küresel istikrarı daha da zayıflatacağını’ söyleyen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Tüm ülkeler, Orta Doğu'da... 12.03.2026, Sputnik Türkiye
Çin’in üst düzey diplomatı bugün yaptığı açıklamada, Ortadoğu’daki çatışmanın uzamasının yerel halka daha fazla acı getireceğini, büyük ekonomik kayıplara yol açacağını ve bölgesel ile küresel istikrarı daha da zayıflatacağını söyledi.Çin devlet televizyonu CCTV’nin aktardığına göre Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, bu açıklamayı Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdülati ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdi ve bölgede derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.Wang’ın sözleri şöyle aktarıldı:
Ortadoğu’daki çatışmanın uzamasının ‘bölgesel ve küresel istikrarı daha da zayıflatacağını’ söyleyen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Tüm ülkeler, Orta Doğu'da gerilimin daha fazla yükselmesini önlemek üzere, çatışan tarafları askeri operasyonların 'dur' düğmesine basmaya çağırmalı" ifadelerini kullandı.
Çin’in üst düzey diplomatı bugün yaptığı açıklamada, Ortadoğu’daki çatışmanın uzamasının yerel halka daha fazla acı getireceğini, büyük ekonomik kayıplara yol açacağını ve bölgesel ile küresel istikrarı daha da zayıflatacağını söyledi.
Çin devlet televizyonu CCTV’nin aktardığına göre Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, bu açıklamayı Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdülati ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdi ve bölgede derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.
Wang’ın sözleri şöyle aktarıldı:

Tüm taraflar, durumun daha da kötüleşmesini önlemek için ilgili taraflara askeri operasyonlarda mümkün olan en kısa sürede ‘dur’ düğmesine basmaları yönünde baskı yapmalıdır.

11 Mart 2026 Çarşamba günü Hürmüz Boğazı’nda vurularak alev alan Tayland’a ait Mayuree Naree adlı yük gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2026
DÜNYA
Orta Doğu'da savaşın 13. günü: Karşılıklı saldırılar devam ediyor,Hürmüz'de tankerler vuruldu, İran şartlarını açıkladı
06:55
