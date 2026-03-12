https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/benzin-ve-motorin-fiyatlarina-zam-geliyor-1104193143.html
Benzin ve motorin fiyatlarına zam geliyor
12.03.2026
Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Körfez'e yayılması ve İran'ın stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı, petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.Petroldeki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı.Cuma günü yeni zam geliyorCuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam gelecek.Buna göre, benzin grubundaki zam 47 kuruş, motorindeki zam ise 76 kuruş olacak.İstanbul’da güncel fiyatlarZam öncesi İstanbul’da bugün benzinin litresi 60,35 liradan satılıyor. Motorinin litre fiyatı ise 64,09 lira seviyesinde bulunuyor.Eşel mobil sistemi devredeÖte yandan eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sisteme göre, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışlarda ÖTV tutarları, artışın yüzde 75’i kadar indirilerek uygulanıyor.
