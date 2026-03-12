https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/benzin-ve-motorin-fiyatlarina-zam-geliyor-1104193143.html

Benzin ve motorin fiyatlarına zam geliyor

Benzin ve motorin fiyatlarına zam geliyor

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarında yeni artış yolda. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının Körfez’e yayılması ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı sonrası... 12.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-12T10:15+0300

2026-03-12T10:15+0300

2026-03-12T10:15+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

motorin

abd

i̇ran

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b78b862323bcd6f23744422534e2ba.jpg

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Körfez'e yayılması ve İran'ın stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı, petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.Petroldeki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı.Cuma günü yeni zam geliyorCuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam gelecek.Buna göre, benzin grubundaki zam 47 kuruş, motorindeki zam ise 76 kuruş olacak.İstanbul’da güncel fiyatlarZam öncesi İstanbul’da bugün benzinin litresi 60,35 liradan satılıyor. Motorinin litre fiyatı ise 64,09 lira seviyesinde bulunuyor.Eşel mobil sistemi devredeÖte yandan eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sisteme göre, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışlarda ÖTV tutarları, artışın yüzde 75’i kadar indirilerek uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/gozler-merkez-bankasinin-faiz-kararinda-beklentiler-ne-yonde--1104191950.html

abd

i̇ran

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benzin, benzin fiyatları, motorin, abd, i̇ran, i̇srail