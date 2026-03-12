Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/benzin-ve-motorin-fiyatlarina-zam-geliyor-1104193143.html
Benzin ve motorin fiyatlarına zam geliyor
Benzin ve motorin fiyatlarına zam geliyor
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarında yeni artış yolda. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının Körfez’e yayılması ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı sonrası... 12.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-12T10:15+0300
2026-03-12T10:15+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
abd
i̇ran
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b78b862323bcd6f23744422534e2ba.jpg
Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Körfez'e yayılması ve İran'ın stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı, petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.Petroldeki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı.Cuma günü yeni zam geliyorCuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam gelecek.Buna göre, benzin grubundaki zam 47 kuruş, motorindeki zam ise 76 kuruş olacak.İstanbul’da güncel fiyatlarZam öncesi İstanbul’da bugün benzinin litresi 60,35 liradan satılıyor. Motorinin litre fiyatı ise 64,09 lira seviyesinde bulunuyor.Eşel mobil sistemi devredeÖte yandan eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sisteme göre, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışlarda ÖTV tutarları, artışın yüzde 75’i kadar indirilerek uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/gozler-merkez-bankasinin-faiz-kararinda-beklentiler-ne-yonde--1104191950.html
abd
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55e0995b4af829932db2535b25a7bf39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
benzin, benzin fiyatları, motorin, abd, i̇ran, i̇srail
benzin, benzin fiyatları, motorin, abd, i̇ran, i̇srail

Benzin ve motorin fiyatlarına zam geliyor

10:15 12.03.2026
© AA / İsmail AslandağBenzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2026
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
Akaryakıt fiyatlarında yeni artış yolda. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının Körfez’e yayılması ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı sonrası yükselen petrol fiyatları, benzin ve motorine zam olarak yansıdı. Cuma gününden itibaren benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 76 kuruş zam gelecek.
Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Körfez'e yayılması ve İran'ın stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı, petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.
Petroldeki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Cuma günü yeni zam geliyor

Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam gelecek.
Buna göre, benzin grubundaki zam 47 kuruş, motorindeki zam ise 76 kuruş olacak.

İstanbul’da güncel fiyatlar

Zam öncesi İstanbul’da bugün benzinin litresi 60,35 liradan satılıyor. Motorinin litre fiyatı ise 64,09 lira seviyesinde bulunuyor.

Eşel mobil sistemi devrede

Öte yandan eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sisteme göre, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışlarda ÖTV tutarları, artışın yüzde 75’i kadar indirilerek uygulanıyor.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2026
EKONOMİ
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Beklentiler ne yönde?
09:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала