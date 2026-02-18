https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/taklit-tagsis-listesi-guncellendi-54-yeni-urun-eklendi-sucukta-gida-boyasi-cikti-1103597543.html
Taklit-tağşiş listesi güncellendi: 54 yeni ürün eklendi, sucukta gıda boyası çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan markaları yayımladığı listelerle duyuruyor. Bakanlık, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve... 18.02.2026
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden açıklıyor. Sitede “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ile “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.Listeye 54 yeni ürün eklendiBakanlığın güncellediği listelere 6’sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere toplam 54 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, zeytinyağı, tereyağı ve sucuk gibi ürünler dikkat çekti.'Dana kıyma' diye satıldı, kanatlı eti çıktıSon testlerde, bazı markaların “dana kıyma” ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti tespit edildi.Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre son testlerde; bazı markaların “sucuk (dana)” ibaresiyle sattığı üründe gıda boyası belirlendi. Ankara’nın Mamak ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın lahmacun iç harcı (dana) ürününde ise kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden açıklıyor. Sitede “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ile “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.
Listeye 54 yeni ürün eklendi
Bakanlığın güncellediği listelere 6’sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere toplam 54 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, zeytinyağı, tereyağı ve sucuk gibi ürünler dikkat çekti.
'Dana kıyma' diye satıldı, kanatlı eti çıktı
Son testlerde, bazı markaların “dana kıyma” ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti tespit edildi.
Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre son testlerde; bazı markaların “sucuk (dana)” ibaresiyle sattığı üründe gıda boyası belirlendi. Ankara’nın Mamak ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın lahmacun iç harcı (dana) ürününde ise kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi.