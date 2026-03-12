https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/bakan-isikhan-calisma-hayatinda-adeta-sessiz-bir-devrim-gerceklestirdik-1104216109.html

Bakan Işıkhan: Çalışma hayatında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik

Bakan Işıkhan: Çalışma hayatında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında 'sessiz bir devrim' gerçekleştirdiklerini belirterek hak ve adaletin kaosla değil icraat... 12.03.2026

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde Tören Salonu’nda düzenlenen 'Emekçilerle İftar Programı'nda konuştu.Türkiye’nin son 23 yılda sosyal güvenlikten sendikal örgütlenmeye kadar çalışma hayatını ilgilendiren pek çok alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:Bakan Işıkhan ayrıca geçmişte gerilimlerle anılan 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edilerek gerçek anlamıyla bir Emek ve Dayanışma Günü olarak huzur içinde kutlanmasını sağladıklarını söyledi.

