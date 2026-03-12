Türkiye
Bakan Işıkhan: Çalışma hayatında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik
Bakan Işıkhan: Çalışma hayatında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında 'sessiz bir devrim' gerçekleştirdiklerini belirterek hak ve adaletin kaosla değil icraat... 12.03.2026
türki̇ye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
iş yeri
iş dünyası
devrim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde Tören Salonu’nda düzenlenen 'Emekçilerle İftar Programı'nda konuştu.Türkiye’nin son 23 yılda sosyal güvenlikten sendikal örgütlenmeye kadar çalışma hayatını ilgilendiren pek çok alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:Bakan Işıkhan ayrıca geçmişte gerilimlerle anılan 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edilerek gerçek anlamıyla bir Emek ve Dayanışma Günü olarak huzur içinde kutlanmasını sağladıklarını söyledi.
türki̇ye
Bakan Işıkhan: Çalışma hayatında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik

© AA / Abdullah GüçlüÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
© AA / Abdullah Güçlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında 'sessiz bir devrim' gerçekleştirdiklerini belirterek hak ve adaletin kaosla değil icraat, sosyal diyalog ve istişareyle sağlanabileceğini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde Tören Salonu’nda düzenlenen 'Emekçilerle İftar Programı'nda konuştu.
Türkiye’nin son 23 yılda sosyal güvenlikten sendikal örgütlenmeye kadar çalışma hayatını ilgilendiren pek çok alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

Bizler çalışma hayatında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Hak, hukuk ve adalet kavramlarının sokaklarda kaosla değil icraatla, sosyal diyalogla ve istişareyle tesis edilebileceğini gösterdik.

Bakan Işıkhan ayrıca geçmişte gerilimlerle anılan 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edilerek gerçek anlamıyla bir Emek ve Dayanışma Günü olarak huzur içinde kutlanmasını sağladıklarını söyledi.
