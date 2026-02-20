https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/bakan-isikhan-kadinlarda-issizlik-orani-13-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1103681156.html
Bakan Işıkhan: Kadınlarda işsizlik oranı 13 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Işıkhan: Kadınlarda işsizlik oranı 13 yılın en düşük seviyesinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, genç ve kadın istihdamına yönelik politikaların olumlu sonuç verdiğini açıkladı. Işıkhan, 'İş Pozitif' gibi... 20.02.2026
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ’a geldi.AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Bakan Işıkhan, ramazan ayını depremzedelerle birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Bu hafta açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine değinen Bakan Işıkhan, ''Özellikle ekonomik hayata katmak için özel bir gayret gösterdiğimiz genç ve kadın istihdamında çok önemli gelişmeler elde ediyoruz'' dedi.Bakan Işıkhan, “Gençlerde işsizlik oranı 2005 yılından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 14.9 olarak gerçekleşti. Kadınlarda ise uyguladığımız ‘İş Pozitif’ gibi programlar sayesinde yüzde 11.1 olarak gerçekleşen işsizlik oranı 13 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ’a geldi.
AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Bakan Işıkhan, ramazan ayını depremzedelerle birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Bu hafta açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine değinen Bakan Işıkhan, ''Özellikle ekonomik hayata katmak için özel bir gayret gösterdiğimiz genç ve kadın istihdamında çok önemli gelişmeler elde ediyoruz'' dedi.
Bakan Işıkhan, “Gençlerde işsizlik oranı 2005 yılından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 14.9 olarak gerçekleşti. Kadınlarda ise uyguladığımız ‘İş Pozitif’ gibi programlar sayesinde yüzde 11.1 olarak gerçekleşen işsizlik oranı 13 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda” dedi.