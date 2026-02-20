https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/bakan-isikhan-kadinlarda-issizlik-orani-13-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1103681156.html

Bakan Işıkhan: Kadınlarda işsizlik oranı 13 yılın en düşük seviyesinde

Bakan Işıkhan: Kadınlarda işsizlik oranı 13 yılın en düşük seviyesinde

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, genç ve kadın istihdamına yönelik politikaların olumlu sonuç verdiğini açıkladı. Işıkhan, 'İş Pozitif' gibi... 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T22:30+0300

2026-02-20T22:30+0300

2026-02-20T22:30+0300

türki̇ye

vedat işıkhan

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan

elazığ

elazığ valiliği

ak parti

ak parti genel merkezi

işsiz

işsizlik maaşı

i̇şsizlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1b/1081121647_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c579f65e9a1f45552462abff286f74d6.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ’a geldi.AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Bakan Işıkhan, ramazan ayını depremzedelerle birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Bu hafta açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine değinen Bakan Işıkhan, ''Özellikle ekonomik hayata katmak için özel bir gayret gösterdiğimiz genç ve kadın istihdamında çok önemli gelişmeler elde ediyoruz'' dedi.Bakan Işıkhan, “Gençlerde işsizlik oranı 2005 yılından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 14.9 olarak gerçekleşti. Kadınlarda ise uyguladığımız ‘İş Pozitif’ gibi programlar sayesinde yüzde 11.1 olarak gerçekleşen işsizlik oranı 13 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/bakan-isikhan-ramazan-ayinin-ilk-iftarini-iscilerle-yapti-1103645728.html

türki̇ye

elazığ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vedat işıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan, elazığ, elazığ valiliği, ak parti, ak parti genel merkezi, işsiz, işsizlik maaşı, i̇şsizlik, genç işsizlik, i̇şsizlik maaşı