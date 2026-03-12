https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/abdde-sinagoga-silahli-saldiri-supheli-araniyor-1104216285.html
ABD'de sinagoga silahlı saldırı: Şüpheli öldü
ABD'de sinagoga silahlı saldırı: Şüpheli öldü
ABD'nin West Bloomfield kentinde bulunan Temple Israel sinagogunda silahlı saldırı meydana geldi. Yetkililer, olayın ardından saldırganın öldüğünü duyurdu... 12.03.2026
Michigan eyaletinin West Bloomfield Township bölgesinde bulunan Temple Israel sinagogunda silahlı saldırı meydana geldi. Yetkililer, bir kamyonetin sinagoga çarptığını ardından silahlı bir kişinin araçtan inerek saldırı düzenlediğini açıkladı.FBI Direktörü Kash Patel, olayın 'görünürde araçla çarpma ve aktif silahlı saldırı durumu' olarak değerlendirildiğini belirtti.Şerif ofisi, binanın güvenlik nedeniyle boşaltıldığını ve polis onayıyla bazı ebeveynlerin çocuklarını erken eğitim merkezinden aldığını aktardı. West Bloomfield Okul Bölgesi de olay nedeniyle geçici olarak kapalıya alındı. Saldırgan etkisiz hale getirildi, sinagogdaki tüm çocuklar ve personel ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.
ABD'de sinagoga silahlı saldırı: Şüpheli öldü
21:07 12.03.2026 (güncellendi: 21:48 12.03.2026)
ABD'nin West Bloomfield kentinde bulunan Temple Israel sinagogunda silahlı saldırı meydana geldi. Yetkililer, olayın ardından saldırganın öldüğünü duyurdu. Sinagogdaki tüm çocuklar ve personel saldırıdan sağ olarak kurtuldu.
Michigan eyaletinin West Bloomfield Township bölgesinde bulunan Temple Israel sinagogunda silahlı saldırı meydana geldi.
Yetkililer, bir kamyonetin sinagoga çarptığını ardından silahlı bir kişinin araçtan inerek saldırı düzenlediğini açıkladı.
FBI Direktörü Kash Patel, olayın 'görünürde araçla çarpma ve aktif silahlı saldırı durumu' olarak değerlendirildiğini belirtti.
Şerif ofisi, binanın güvenlik nedeniyle boşaltıldığını ve polis onayıyla bazı ebeveynlerin çocuklarını erken eğitim merkezinden aldığını aktardı.
West Bloomfield Okul Bölgesi de olay nedeniyle geçici olarak kapalıya alındı. Saldırgan etkisiz hale getirildi, sinagogdaki tüm çocuklar ve personel ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.